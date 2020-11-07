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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5561556255635564

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:23

интересно, а какие будут эмоции игроков КРЖН относительно Байдена ?

в 2014 году было "ща америкосы всё скупят", а сейчас ?

"Байден порядок наведёт (борьба с коррупцией) ?", "роиссю прижмут - сюда инвестиции пойдут ?", "роиссю назад, донбабве наш, войны нет?"

ы?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:36

  baraka написав:интересно, а какие будут эмоции игроков КРЖН относительно Байдена ?

в 2014 году было "ща америкосы всё скупят", а сейчас ?

"Байден порядок наведёт (борьба с коррупцией) ?", "роиссю прижмут - сюда инвестиции пойдут ?", "роиссю назад, донбабве наш, войны нет?"

ы?

У меня, пока, самые позитивные: жду свой честно заработанный подарочный сертификат в Гудвайн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:40

  airmax78 написав:
  baraka написав:интересно, а какие будут эмоции игроков КРЖН относительно Байдена ?

в 2014 году было "ща америкосы всё скупят", а сейчас ?

"Байден порядок наведёт (борьба с коррупцией) ?", "роиссю прижмут - сюда инвестиции пойдут ?", "роиссю назад, донбабве наш, войны нет?"

ы?

У меня, пока, самые позитивные: жду свой честно заработанный подарочный сертификат в Гудвайн.


лично Байден должен подогнать? :)

Айрмакс, ну давайте, зажгите этот унылый осенний день :)
Что будет драйвером роста по мнению лендлордов ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:44

тут был недавно прогноз о сокращении востребованности рабов на галерах (от Влада442)

пришло в телегу

Зображення
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:58

  baraka написав:
  airmax78 написав:У меня, пока, самые позитивные: жду свой честно заработанный подарочный сертификат в Гудвайн.


лично Байден должен подогнать? :)


viewtopic.php?p=5037331#p5037331
Буровик
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
Совершенно не хочется опускаться до глубин вашего стиля ведения дискуссии, но вы не оставляете шансов, увы.
Не знаю с какого адесского курятника вы к нам прибыли по воле рока, но по одному пункту собственного словесного поно.. ой, извержения уже позорно слились. Никто вас за язык не тянул. В парадиз Республика переезжать тоже намерения нет, как неожиданно, правда?
Давайте конкретезируем условия пари: в случае признания победы Трампа на выборах в результате подсчета голосов избирателей, вы обязуетесь в недельный срок отправить по указанному мною адресу бутылку Чивас Регал например такую;
https://rozetka.com.ua/chivas_regal_080 ... /p4698890/
В случае победы Байдена, то же самое обязуюсь проделать я. Если согласны, пишите Ок.
Арбитром попросим быть Фейслеса.
п.с. с Shapo договаривайтесь индивидуально.

Да, легко. Только я хочу сертификаты гудвайна на 1000 грн. Я виски не пью - куплю себе на них несколько бутылок вина.
Значит, фиксируем


drevlyanin, ждём
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:28

  baraka написав:интересно, а какие будут эмоции игроков КРЖН относительно Байдена ?

в 2014 году было "ща америкосы всё скупят", а сейчас ?

"Байден порядок наведёт (борьба с коррупцией) ?", "роиссю прижмут - сюда инвестиции пойдут ?", "роиссю назад, донбабве наш, войны нет?"

ы?


Эмоции комментировать не стану, а вот из рациональных предположений - более длительное количественное смягчение, нежели было бы при Трампе. Например, не до весны, а до осени 2021-го. Соответственно, и самой красивой будет легче сопротивляться девальвационным предпосылкам.

PS: airmax78, у тебя крыша поехала на теме бетона. Аушвиц не по архитектуре и газонам оценивают...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:43

81k
54 метра
12 этаж
Вид в сторону центра , но не в час центр

https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-manha ... JB6L4.html



ЖК Русановская гавань
https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-b ... GJyoH.html


60к евро ремонт , однуха. Кришталеви Джерела
https://www.olx.ua/obyavlenie/elitnaya- ... JxCSt.html
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 08 лис, 2020 16:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:58

  zРадио написав:PS: airmax78, у тебя крыша поехала на теме бетона. Аушвиц не по архитектуре и газонам оценивают...

Да, извини, не знал что ты такой чувствительный. Надо было с лагерными бараками Воркутинского ИТЛ сравнить. С ним у тебя бы таких кошмарных ассоциаций не возникло + архитектура 1 в 1.
airmax78
 
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