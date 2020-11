Додано: Нед 08 лис, 2020 18:04

proftpd66 написав:



Вид из высоких этажей ЖК Сильвер Брис. Silver Breeze



410 000 $ 1 962 $/м²

Площадь

209 / 120 / 50 м²

Комнаты

3 комнаты

Этажность

30 этаж 32-эт.

Состояние

Отличный пример как улетают квартиры с дорогими ремонтами. Всего 2 года 11 месяцев как продается. Еще раз доказывает, как ценится рынком ремонт и как он помогает ликвидности объекта. Отличный пример как улетают квартиры с дорогими ремонтами. Всего 2 года 11 месяцев как продается. Еще раз доказывает, как ценится рынком ремонт и как он помогает ликвидности объекта.

