Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав: Совершенно не хочется опускаться до глубин вашего стиля ведения дискуссии, но вы не оставляете шансов, увы. Не знаю с какого адесского курятника вы к нам прибыли по воле рока, но по одному пункту собственного словесного поно.. ой, извержения уже позорно слились. Никто вас за язык не тянул. В парадиз Республика переезжать тоже намерения нет, как неожиданно, правда? Давайте конкретезируем условия пари: в случае признания победы Трампа на выборах в результате подсчета голосов избирателей, вы обязуетесь в недельный срок отправить по указанному мною адресу бутылку Чивас Регал например такую; https://rozetka.com.ua/chivas_regal_080 ... /p4698890/ В случае победы Байдена, то же самое обязуюсь проделать я. Если согласны, пишите Ок. Арбитром попросим быть Фейслеса. п.с. с Shapo договаривайтесь индивидуально.
Да, легко. Только я хочу сертификаты гудвайна на 1000 грн. Я виски не пью - куплю себе на них несколько бутылок вина.
baraka написав:интересно, а какие будут эмоции игроков КРЖН относительно Байдена ?
в 2014 году было "ща америкосы всё скупят", а сейчас ?
"Байден порядок наведёт (борьба с коррупцией) ?", "роиссю прижмут - сюда инвестиции пойдут ?", "роиссю назад, донбабве наш, войны нет?"
ы?
Эмоции комментировать не стану, а вот из рациональных предположений - более длительное количественное смягчение, нежели было бы при Трампе. Например, не до весны, а до осени 2021-го. Соответственно, и самой красивой будет легче сопротивляться девальвационным предпосылкам.
Заваленка. На фото дом с заваленкой. Никак не Теремки, никак не Киев, никак не Украина. А откуда тогда фотки дома с заваленкой? А фотки дома с заваленкой явно из России, по всей видимости даже из Зауралья, явно из региона с суровыми зимами. По теме распознавания разведпризнаков на рынке недвижимости всем два. Даже кол.
Если есть чем присмотреться, то ЗА электроопорой видна крыша типично украинского формата и кабель СИП4 уличной электросети, который очень маловероятен в Зауралье...
Востаннє редагувалось Vadim V в Нед 08 лис, 2020 18:06, всього редагувалось 1 раз.