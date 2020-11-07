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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:05
Разжевываю: рядом с метро ликвидные однушки с поставкой в 2021 в застройщиков, которые выполняют свои обещания, как миниум не упали, как максимум выросли на 20-30% (ещё полгода назад было 27к) и продолжают рост при приближении к дате сдачи дома. Одна из причин - сужение предложения
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CRUSADER
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