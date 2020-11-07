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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Разжевываю: рядом с метро ликвидные однушки с поставкой в 2021 в застройщиков, которые выполняют свои обещания, как миниум не упали, как максимум выросли на 20-30% (ещё полгода назад было 27к) и продолжают рост при приближении к дате сдачи дома. Одна из причин - сужение предложения
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:55
Согласен, но я вот только что смотрел дома и иногда казалось что с ремонтом дёшево или не очень дорого .
Знакомый мастер сказал что совок отремонтировать будет стоять 280к грн без материалов , если я верно понял . В итоге цигане сделали за 30к грн включая расходники И вроде жить можно , они живут в своем ремонте.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 08 лис, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 19:01
1) Разумеется снижение ставок приводит, не только к увеличению сумм кредита, но и к расширению кол-ва подходящих заемщиков, поскольку падает ежемесячный платеж при сохранении дохода
2) И этот фактор в совокупности с ростом возможностей покупателей (большая сумма кредита) приводит к росту цены всех сегментов, поскольку сток жилья не изменился при росте ставок, а наличие средств - во всех сегментах заемщиков - вырос, что как мы знаем автоматически давит на цены вверх
Другое дело, что как за границей, так и в Украине происходит фактическое ужесточение требований к заемщикам. В США, например, потому что кредиторам запрещено указывать просрочки начиная с марта в кредитные бюро, таким образом качество заемщиков по ФИКО рейтингу не соответствует фактическому.
Но в рамках банков, в которых у заемщиков есть кредитные карты или другие кредитные продукты, предложения по новому кредиту не ухудшились, а местами даже улучшилось. В Украине при этом Аваль, где у меня зарплата, снизил предложение по потребкредиту с 750 тысяч до 100 тысяч. Хотя фактическая моя платежеспособность вообще никак не изменилась и Аваль это видит каждый месяц.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 08 лис, 2020 19:05
Согласен, это яркий пример того как нельзя делать. Рынок уже давно не готов платить за такое.
P.S. Кстати, этот ремонт можно было бы спасти: нах все золото убрать и фиолетовые вставки. И санузлы придется переделать.
Хотя... может и так найдет каких-то богатых узбеков, казахов или арабов. Они такое любят.
P.P.S. Ремонт делался, примерно, 8-10 лет назад и, похоже, денег в него грохнули немало.
Додано: Нед 08 лис, 2020 19:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И, как обычно в каждом выпуске: приговор советской вторичке.
Додано: Нед 08 лис, 2020 19:51
С ростом готовности цена первички умудрялась расти даже при расширении предложения - это логично и связано с уменьшением риска. Основная интрига (и премия за риск, соответственно) состоит в том, что на этапе котлована неизвестно, что быстро и беспроблемно построится, а что - со срывом сроков, или полной остановкой строительства.
Внутри одного комплекса даже бывает радикально по разному - кто-то при вложении 20к за 2 года получает готовую квартиру текущей стоимостью 50к, а кто-то при вложении 27к за такую же сегодня должен доплачивать еще 10к, чтобы ее достроили, иначе останется с дыркой от бублика.
Вот вам 2 примера одной и той же Эврики. Точно такое же может случиться и с инвесторами Варшавского-2, например - застраховаться здесь невозможно. Причем, Аркада львиную долю продавала "своим" перекупам, наивно считавшим, что наличие инсайдеров их от чего-то спасет... Теперь вместе с остальными машут флагами под зданиями КГГА и НБУ...
Додано: Нед 08 лис, 2020 19:55
Ты опять этого пропагандиста тулишь? Не надоело еще? Какой смысл уточнять позицию пчелы о меде - неужели она когда-нибудь меняется? Рылы всегда несли, несут и будут нести ахинею о вечном дефиците и дорожае...
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