RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5562556355645565

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Разжевываю: рядом с метро ликвидные однушки с поставкой в 2021 в застройщиков, которые выполняют свои обещания, как миниум не упали, как максимум выросли на 20-30% (ещё полгода назад было 27к) и продолжают рост при приближении к дате сдачи дома. Одна из причин - сужение предложения
CRUSADER
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 24.10.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:55

  adeges написав:
  proftpd66 написав:

Вид из высоких этажей ЖК Сильвер Брис. Silver Breeze

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/8240123/

410 000 $ 1 962 $/м²
Площадь
209 / 120 / 50 м²
Комнаты
3 комнаты
Этажность
30 этаж 32-эт.
Состояние
Евроремонт


Отличный пример как улетают квартиры с дорогими ремонтами. Всего 2 года 11 месяцев как продается. Еще раз доказывает, как ценится рынком ремонт и как он помогает ликвидности объекта.


Согласен, но я вот только что смотрел дома и иногда казалось что с ремонтом дёшево или не очень дорого .

Знакомый мастер сказал что совок отремонтировать будет стоять 280к грн без материалов , если я верно понял . В итоге цигане сделали за 30к грн включая расходники :) И вроде жить можно , они живут в своем ремонте.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 08 лис, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3568
З нами з: 22.12.16
Подякував: 269 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:01

  zРадио написав:
  adeges написав:
Аренда падает. Зато стоимость продажи растет. И это реально удивительно. Сегодняшняя статья в ft. На удивление бесплатная для всех.

Surge in European house prices stokes concerns over market resilience - https://on.ft.com/3k0HbcT


Снижение ставки по ипотеке позволяет аппрувить бОльшие суммы кредита без снижения требований к заемщику. Это не рост цен, а смещение спроса в более высокие сегменты жилья, увеличивающее среднюю цену продаж. Вот если ставки будут держаться низкими долгое время, тогда произойдет и спекулятивный рост цен в сегментах наивысшео спроса.

Но тут есть 2 НО - во-первых, bad debt продолжает расти, несмотря на реструктуризацию в пользу заемщиков (что в будущем заставит банки повышать требования к их качеству и пормозить выдачу новых кредитов), а во-вторых, увеличится вакантность коммерческого жилья тех же сегментов, находящихся сегодня в аренде, что будет давить на стоимость уже не снизу вверх, а сверху вниз. Пузырь на этот раз вряд ли допустят. Тем более, банкиры понимают, что максимум через 2 года ставку придется снова повышать


1) Разумеется снижение ставок приводит, не только к увеличению сумм кредита, но и к расширению кол-ва подходящих заемщиков, поскольку падает ежемесячный платеж при сохранении дохода
2) И этот фактор в совокупности с ростом возможностей покупателей (большая сумма кредита) приводит к росту цены всех сегментов, поскольку сток жилья не изменился при росте ставок, а наличие средств - во всех сегментах заемщиков - вырос, что как мы знаем автоматически давит на цены вверх

Другое дело, что как за границей, так и в Украине происходит фактическое ужесточение требований к заемщикам. В США, например, потому что кредиторам запрещено указывать просрочки начиная с марта в кредитные бюро, таким образом качество заемщиков по ФИКО рейтингу не соответствует фактическому.

Но в рамках банков, в которых у заемщиков есть кредитные карты или другие кредитные продукты, предложения по новому кредиту не ухудшились, а местами даже улучшилось. В Украине при этом Аваль, где у меня зарплата, снизил предложение по потребкредиту с 750 тысяч до 100 тысяч. Хотя фактическая моя платежеспособность вообще никак не изменилась и Аваль это видит каждый месяц.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3571
З нами з: 14.03.06
Подякував: 237 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:05

  adeges написав:Отличный пример как улетают квартиры с дорогими ремонтами. Всего 2 года 11 месяцев как продается. Еще раз доказывает, как ценится рынком ремонт и как он помогает ликвидности объекта.

Согласен, это яркий пример того как нельзя делать. Рынок уже давно не готов платить за такое.
P.S. Кстати, этот ремонт можно было бы спасти: нах все золото убрать и фиолетовые вставки. И санузлы придется переделать.
Хотя... может и так найдет каких-то богатых узбеков, казахов или арабов. Они такое любят.
P.P.S. Ремонт делался, примерно, 8-10 лет назад и, похоже, денег в него грохнули немало.
airmax78
 
Повідомлень: 36586
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.youtube.com/watch?v=SC2_6nX2_tA Димон хочет огорчить сторонников Зрадио.
И, как обычно в каждом выпуске: приговор советской вторичке.
airmax78
 
Повідомлень: 36586
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:51

  CRUSADER написав:Разжевываю: рядом с метро ликвидные однушки с поставкой в 2021 в застройщиков, которые выполняют свои обещания, как миниум не упали, как максимум выросли на 20-30% (ещё полгода назад было 27к) и продолжают рост при приближении к дате сдачи дома. Одна из причин - сужение предложения


С ростом готовности цена первички умудрялась расти даже при расширении предложения - это логично и связано с уменьшением риска. Основная интрига (и премия за риск, соответственно) состоит в том, что на этапе котлована неизвестно, что быстро и беспроблемно построится, а что - со срывом сроков, или полной остановкой строительства.

Внутри одного комплекса даже бывает радикально по разному - кто-то при вложении 20к за 2 года получает готовую квартиру текущей стоимостью 50к, а кто-то при вложении 27к за такую же сегодня должен доплачивать еще 10к, чтобы ее достроили, иначе останется с дыркой от бублика.

Вот вам 2 примера одной и той же Эврики. Точно такое же может случиться и с инвесторами Варшавского-2, например - застраховаться здесь невозможно. Причем, Аркада львиную долю продавала "своим" перекупам, наивно считавшим, что наличие инсайдеров их от чего-то спасет... Теперь вместе с остальными машут флагами под зданиями КГГА и НБУ...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8168
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 3352 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:55

  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=SC2_6nX2_tA Димон хочет огорчить сторонников Зрадио.
И, как обычно в каждом выпуске: приговор советской вторичке.


Ты опять этого пропагандиста тулишь? Не надоело еще? Какой смысл уточнять позицию пчелы о меде - неужели она когда-нибудь меняется? :mrgreen: Рылы всегда несли, несут и будут нести ахинею о вечном дефиците и дорожае...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8168
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 3352 раз.
 
Профіль
7
5
3
  #<1 ... 5562556355645565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1951, 1952, 1953
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19525 3254244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 19:32
Nick77
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 19988
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230300
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21116)
08.11.2020 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.