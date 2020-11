Додано: Нед 08 лис, 2020 19:01

zРадио написав: adeges написав:

Аренда падает. Зато стоимость продажи растет. И это реально удивительно. Сегодняшняя статья в ft. На удивление бесплатная для всех.



Surge in European house prices stokes concerns over market resilience - https://on.ft.com/3k0HbcT Аренда падает. Зато стоимость продажи растет. И это реально удивительно. Сегодняшняя статья в ft. На удивление бесплатная для всех.Surge in European house prices stokes concerns over market resilience -



Снижение ставки по ипотеке позволяет аппрувить бОльшие суммы кредита без снижения требований к заемщику. Это не рост цен, а смещение спроса в более высокие сегменты жилья, увеличивающее среднюю цену продаж. Вот если ставки будут держаться низкими долгое время, тогда произойдет и спекулятивный рост цен в сегментах наивысшео спроса.



Но тут есть 2 НО - во-первых, bad debt продолжает расти, несмотря на реструктуризацию в пользу заемщиков (что в будущем заставит банки повышать требования к их качеству и пормозить выдачу новых кредитов), а во-вторых, увеличится вакантность коммерческого жилья тех же сегментов, находящихся сегодня в аренде, что будет давить на стоимость уже не снизу вверх, а сверху вниз. Пузырь на этот раз вряд ли допустят. Тем более, банкиры понимают, что максимум через 2 года ставку придется снова повышать Снижение ставки по ипотеке позволяет аппрувить бОльшие суммы кредита без снижения требований к заемщику. Это не рост цен, а смещение спроса в более высокие сегменты жилья, увеличивающее среднюю цену продаж. Вот если ставки будут держаться низкими долгое время, тогда произойдет и спекулятивный рост цен в сегментах наивысшео спроса.Но тут есть 2 НО - во-первых, bad debt продолжает расти, несмотря на реструктуризацию в пользу заемщиков (что в будущем заставит банки повышать требования к их качеству и пормозить выдачу новых кредитов), а во-вторых, увеличится вакантность коммерческого жилья тех же сегментов, находящихся сегодня в аренде, что будет давить на стоимость уже не снизу вверх, а сверху вниз. Пузырь на этот раз вряд ли допустят. Тем более, банкиры понимают, что максимум через 2 года ставку придется снова повышать



1) Разумеется снижение ставок приводит, не только к увеличению сумм кредита, но и к расширению кол-ва подходящих заемщиков, поскольку падает ежемесячный платеж при сохранении дохода

2) И этот фактор в совокупности с ростом возможностей покупателей (большая сумма кредита) приводит к росту цены всех сегментов, поскольку сток жилья не изменился при росте ставок, а наличие средств - во всех сегментах заемщиков - вырос, что как мы знаем автоматически давит на цены вверх



Другое дело, что как за границей, так и в Украине происходит фактическое ужесточение требований к заемщикам. В США, например, потому что кредиторам запрещено указывать просрочки начиная с марта в кредитные бюро, таким образом качество заемщиков по ФИКО рейтингу не соответствует фактическому.



Но в рамках банков, в которых у заемщиков есть кредитные карты или другие кредитные продукты, предложения по новому кредиту не ухудшились, а местами даже улучшилось. В Украине при этом Аваль, где у меня зарплата, снизил предложение по потребкредиту с 750 тысяч до 100 тысяч. Хотя фактическая моя платежеспособность вообще никак не изменилась и Аваль это видит каждый месяц. 1) Разумеется снижение ставок приводит, не только к увеличению сумм кредита, но и к расширению кол-ва подходящих заемщиков, поскольку падает ежемесячный платеж при сохранении дохода2) И этот фактор в совокупности с ростом возможностей покупателей (большая сумма кредита) приводит к росту цены всех сегментов, поскольку сток жилья не изменился при росте ставок, а наличие средств - во всех сегментах заемщиков - вырос, что как мы знаем автоматически давит на цены вверхДругое дело, что как за границей, так и в Украине происходит фактическое ужесточение требований к заемщикам. В США, например, потому что кредиторам запрещено указывать просрочки начиная с марта в кредитные бюро, таким образом качество заемщиков по ФИКО рейтингу не соответствует фактическому.Но в рамках банков, в которых у заемщиков есть кредитные карты или другие кредитные продукты, предложения по новому кредиту не ухудшились, а местами даже улучшилось. В Украине при этом Аваль, где у меня зарплата, снизил предложение по потребкредиту с 750 тысяч до 100 тысяч. Хотя фактическая моя платежеспособность вообще никак не изменилась и Аваль это видит каждый месяц.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California