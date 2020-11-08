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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5563556455655566

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:08

I don't wanna go

  baraka написав:интересно, а какие будут эмоции игроков КРЖН относительно Байдена ?


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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:44

  Faceless написав:
drevlyanin, ждём



А что, уже выборщики проголосовали? Пардоньте, но только с грибов приехал. Или за время моего отсутсвия выборы в омерике стали прямыми? Счас пойду новости почитаю.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:57

  drevlyanin написав:
  Faceless написав:
drevlyanin, ждём



А что, уже выборщики проголосовали? Пардоньте, но только с грибов приехал. Или за время моего отсутсвия выборы в омерике стали прямыми? Счас пойду новости почитаю.

Трайбека перелогинся :D
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:58

  drevlyanin написав:
  Faceless написав:
drevlyanin, ждём



А что, уже выборщики проголосовали? Пардоньте, но только с грибов приехал. Или за время моего отсутсвия выборы в омерике стали прямыми? Счас пойду новости почитаю.

Ще є час
viewtopic.php?p=5094846#p5094846
Буровик
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:34

Гарна назва ролика)) Не то для Флая, не то для Макса)))

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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