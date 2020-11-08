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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лис, 2020 21:08
baraka написав:
интересно, а какие будут эмоции игроков КРЖН относительно Байдена ?
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Додано: Нед 08 лис, 2020 21:44
Faceless написав:
drevlyanin, ждём
А что, уже выборщики проголосовали? Пардоньте, но только с грибов приехал. Или за время моего отсутсвия выборы в омерике стали прямыми? Счас пойду новости почитаю.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 21:57
drevlyanin написав: Faceless написав:
drevlyanin, ждём
А что, уже выборщики проголосовали? Пардоньте, но только с грибов приехал. Или за время моего отсутсвия выборы в омерике стали прямыми? Счас пойду новости почитаю.
Трайбека перелогинся
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Додано: Нед 08 лис, 2020 21:58
drevlyanin написав: Faceless написав:
drevlyanin, ждём
А что, уже выборщики проголосовали? Пардоньте, но только с грибов приехал. Или за время моего отсутсвия выборы в омерике стали прямыми? Счас пойду новости почитаю.
Ще є час viewtopic.php?p=5094846#p5094846
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