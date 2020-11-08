Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:Есть деньги на тачки - значит есть и на квартиры
Разбивка по покупателям "юрлица"/"физлица" есть?
это внутренняя статистика коммерческих предприятий. Не думаю, что сильно отличается от предыдущих периодов. Общий итог последних месяцев автопродаж схож с предыдущим годом. Рано или поздно кризис настигнет нас, бесспорно - но никто не знает точку перехода. В моменте только оправляемся от весеннего локдауна. Потому сидите на деньгах ровно, счастье не за горами. Главное, к тому моменту не пойти пенсию оформлять
Речь шла не о продаже импорта, а об украинском производстве (т.е. локальной сборке).
Вот сентябрь 2019-го. Второй месяц, который открыл наугад Увы, ваша информация о рекорде снова не подтвердилась (сделал вам одолжением - смягчил формулировку, если вы не считаете прямую дезинформацию ложью, а обвинения в ней воспринимаете как хамство, а не уместное замечание).
В сентябре 2019 года было собрано 960 легковых автомобилей, что в два раза больше прошлогоднего результата. Статистику легкового сегмента, как и прежде, формирует завод «Еврокар», который занимается крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda https://avto.informator.ua/2019/10/11/p ... entyabrya/
PS: что касается ваших обвинений - чучка не читатель? Буквально несколько страниц назад я написал, что победа Байдена, вероятно, ослабит и отсрочит девальвационное давление на гривну, а значит и КРЖН, за счет более длительной программы QE, чем проводил бы ее Трамп.
zРадио написав:.. [b]В сентябре 2019 года было собрано 960 легковых автомобилей, что в два раза больше прошлогоднего результата. ..
у вас явный разрыв шаблона и не понимание, чем продажи со склада готовой продукции отличаются от количество собранного на конвейере. Шкоды не импортируются, (точнее, импортируются, когда не успевает пр-во, т.е не сейчас), а продаются единственным представительством и производителем в одном лице. Сравнивайте сравнимое, т.е. продажи с продажами, а пр-во с пр-вом
sequence написав: у вас явный разрыв шаблона и не понимание, чем продажи со склада готовой продукции отличаются от количество собранного на конвейере.
Ой все
sequence написав: Шкоды не импортируются, (точнее, импортируются, когда не успевает пр-во, т.е не сейчас), а продаются единственным представительством и производителем в одном лице. Сравнивайте сравнимое, т.е. продажи с продажами, а пр-во с пр-вом
Я и сравнил производство с производством (вывод - и близко никаких рекордов не отмечается в 2020-м). А вот вы попытались перевести стрелки на продажи. Но не получилось. Только не со мной!
Я и сравнил производство с производством (вывод - и близко никаких рекордов не отмечается в 2020-м). А вот вы попытались перевести стрелки на продажи. Но не получилось. Только не со мной!
так нафиг мне ваше производство? - это сложный процесс, от планирования, до скрутки. Вполне возможно, что в пик карантина они скрутили кучу тазиков на склад. Моя парадигма не поменялась, и вы ничем не можете опровергнуть, что Шкоды сейчас продаются лучше прошлого года.
Я и сравнил производство с производством (вывод - и близко никаких рекордов не отмечается в 2020-м). А вот вы попытались перевести стрелки на продажи. Но не получилось. Только не со мной!
так нафиг мне ваше производство? - это сложный процесс, от планирования, до скрутки. Вполне возможно, что в пик карантина они скрутили кучу тазиков на склад. Моя парадигма не поменялась, и вы ничем не можете опровергнуть, что Шкоды сейчас продаются лучше прошлого года.
Без колес даже импорт не приезжает - его транспортировать, знаете ли, невозможно, даже автоозами Нет, вы говорили об украинской сборке. А теперь, почему-то, решили отказаться от своих же слов...
sequence написав:Знакомый руководителем на Еврокаре работает, жалуется, что берут как не в себя, не успевают колеса прикручивать.