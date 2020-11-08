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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:03

  Serg-ik написав:
  sequence написав:Есть деньги на тачки - значит есть и на квартиры

Разбивка по покупателям "юрлица"/"физлица" есть?

это внутренняя статистика коммерческих предприятий. Не думаю, что сильно отличается от предыдущих периодов. Общий итог последних месяцев автопродаж схож с предыдущим годом.
Рано или поздно кризис настигнет нас, бесспорно - но никто не знает точку перехода. В моменте только оправляемся от весеннего локдауна. Потому сидите на деньгах ровно, счастье не за горами. Главное, к тому моменту не пойти пенсию оформлять
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:48

  sequence написав:
  zРадио написав:Для sequence. Просьба не удалять - это продолжение спора об общем состоянии дел в экономике в контексте перспектив КРЖН. Спасибо!

Сборка авто в Украине рухнула на 24%. Выпуск коммерческих автомобилей упал на 87%, до четырех штук
https://korrespondent.net/business/auto ... nula-na-24

Специально для ZРадио - "просьба не удалять"
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=47638
не соврал мой друг с Еврокара - у них рекорды (см. Шкода). Можете не отвечать - вы в натуре, как муха ищете только навоз.


Речь шла не о продаже импорта, а об украинском производстве (т.е. локальной сборке).

Вот сентябрь 2019-го. Второй месяц, который открыл наугад :D Увы, ваша информация о рекорде снова не подтвердилась (сделал вам одолжением - смягчил формулировку, если вы не считаете прямую дезинформацию ложью, а обвинения в ней воспринимаете как хамство, а не уместное замечание).

В сентябре 2019 года было собрано 960 легковых автомобилей, что в два раза больше прошлогоднего результата. Статистику легкового сегмента, как и прежде, формирует завод «Еврокар», который занимается крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda
https://avto.informator.ua/2019/10/11/p ... entyabrya/

PS: что касается ваших обвинений - чучка не читатель? Буквально несколько страниц назад я написал, что победа Байдена, вероятно, ослабит и отсрочит девальвационное давление на гривну, а значит и КРЖН, за счет более длительной программы QE, чем проводил бы ее Трамп.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:01

  zРадио написав:..
[b]В сентябре 2019 года было собрано 960 легковых автомобилей, что в два раза больше прошлогоднего результата. ..

у вас явный разрыв шаблона и не понимание, чем продажи со склада готовой продукции отличаются от количество собранного на конвейере.
Шкоды не импортируются, (точнее, импортируются, когда не успевает пр-во, т.е не сейчас), а продаются единственным представительством и производителем в одном лице. Сравнивайте сравнимое, т.е. продажи с продажами, а пр-во с пр-вом
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:03

  sequence написав: у вас явный разрыв шаблона и не понимание, чем продажи со склада готовой продукции отличаются от количество собранного на конвейере.


Ой все :lol:

  sequence написав: Шкоды не импортируются, (точнее, импортируются, когда не успевает пр-во, т.е не сейчас), а продаются единственным представительством и производителем в одном лице. Сравнивайте сравнимое, т.е. продажи с продажами, а пр-во с пр-вом


Я и сравнил производство с производством (вывод - и близко никаких рекордов не отмечается в 2020-м). А вот вы попытались перевести стрелки на продажи. Но не получилось. Только не со мной!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:15

  zРадио написав:..

Я и сравнил производство с производством (вывод - и близко никаких рекордов не отмечается в 2020-м). А вот вы попытались перевести стрелки на продажи. Но не получилось. Только не со мной!

так нафиг мне ваше производство? - это сложный процесс, от планирования, до скрутки. Вполне возможно, что в пик карантина они скрутили кучу тазиков на склад. Моя парадигма не поменялась, и вы ничем не можете опровергнуть, что Шкоды сейчас продаются лучше прошлого года.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:36

  sequence написав:
  zРадио написав:..

Я и сравнил производство с производством (вывод - и близко никаких рекордов не отмечается в 2020-м). А вот вы попытались перевести стрелки на продажи. Но не получилось. Только не со мной!

так нафиг мне ваше производство? - это сложный процесс, от планирования, до скрутки. Вполне возможно, что в пик карантина они скрутили кучу тазиков на склад. Моя парадигма не поменялась, и вы ничем не можете опровергнуть, что Шкоды сейчас продаются лучше прошлого года.


Без колес даже импорт не приезжает - его транспортировать, знаете ли, невозможно, даже автоозами :) Нет, вы говорили об украинской сборке. А теперь, почему-то, решили отказаться от своих же слов...

  sequence написав:Знакомый руководителем на Еврокаре работает, жалуется, что берут как не в себя, не успевают колеса прикручивать.

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:48

  zРадио написав:.. жалуется, что берут как не в себя, не успевают колеса прикручивать...

я не от чего не отказываюсь, описанная мной ранее ситуации была следствием ажиотажа, что творился на предприятии, а производство с новыми планами быстро отыграет, к вашему огорчению, пустые склады.
Вы же по прежнему ничего не можете ответить на главный вопрос, имеющий отношение к топику: "откуда у людей бабло на новые и б/у тачки и квартиры?"
Даже проиграв по сути вопроса (тачки разлетаются как пирожки), все рано докапываетесь до какой-то хрени и мусолите сотнями сообщений. Умейте проигрывать, ничего постыдного в этом нет.
Советую создать ветку, наподобие: "когда же, наконец, ипанет всю страну, да так чтобы никому мало не показалось? а то устал ванговать!"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:12

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