Додано: Пон 09 лис, 2020 13:48

zРадио написав: .. жалуется, что берут как не в себя, не успевают колеса прикручивать... .. жалуется, что берут как не в себя, не успевают колеса прикручивать...

я не от чего не отказываюсь, описанная мной ранее ситуации была следствием ажиотажа, что творился на предприятии, а производство с новыми планами быстро отыграет, к вашему огорчению, пустые склады.Вы же по прежнему ничего не можете ответить на главный вопрос, имеющий отношение к топику: "откуда у людей бабло на новые и б/у тачки и квартиры?"Даже проиграв по сути вопроса (тачки разлетаются как пирожки), все рано докапываетесь до какой-то хрени и мусолите сотнями сообщений. Умейте проигрывать, ничего постыдного в этом нет.Советую создать ветку, наподобие: "когда же, наконец, ипанет всю страну, да так чтобы никому мало не показалось? а то устал ванговать!"