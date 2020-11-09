Но мы -то знаем ответ на подобные камменты:
1 Надо не скидки просить, а работать лучше и зарабатывать.
2 Кризис-время возможностей.
Хотя...кризиса вовсе нет. Потому остаётся первый вариант.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:41
Но мы -то знаем ответ на подобные камменты:
1 Надо не скидки просить, а работать лучше и зарабатывать.
2 Кризис-время возможностей.
Хотя...кризиса вовсе нет. Потому остаётся первый вариант.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:00
Совет №1 универсальный. Не знаю ни одного человека кому бы он повредил.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:00
Кризиса нет, они просто не хотят покупать наш бетон (с) Поддержу автора "годного камэнта" - чем больше застройщики и риэлторы засоряют интернет вбросами о последних вагонах, маятниках и крахах доллара, тем хуже обстоят дела с продажами.
Даже когда СМИ берут эту пропаганду без денег, на ее подготовку уходят людские ресурсы, которые на живом рынке есть куда задействовать с большей пользой. Но зачастую подобные тексты еще и требуют оплаты на правах рекламы, на что в условиях ажиотажа покупателей никто тратиться не станет...
Поэтому количество сообщений о дорожае обратно-пропорционально количеству сделок
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:56
zРадио Тебе жалко чтобы у риелтеров и застройщиков было много сделок? Пусть люди зарабатывают, квартиры себе покупают, делают в них ремонты.
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