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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5565556655675568

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:41

  flyman написав:
годний камэнт

если появляется новость что цены на квартиры стремительно дорожают, то это значит что их почти никто не берёт и все требуют больших скидок...

Но мы -то знаем ответ на подобные камменты:
1 Надо не скидки просить, а работать лучше и зарабатывать.
2 Кризис-время возможностей.

Хотя...кризиса вовсе нет. Потому остаётся первый вариант.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:00

  Serg-ik написав:
  flyman написав:
годний камэнт

если появляется новость что цены на квартиры стремительно дорожают, то это значит что их почти никто не берёт и все требуют больших скидок...

Но мы -то знаем ответ на подобные камменты:
1 Надо не скидки просить, а работать лучше и зарабатывать.
2 Кризис-время возможностей.

Хотя...кризиса вовсе нет. Потому остаётся первый вариант.

Совет №1 универсальный. Не знаю ни одного человека кому бы он повредил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:00

  Serg-ik написав:
  flyman написав:
годний камэнт

если появляется новость что цены на квартиры стремительно дорожают, то это значит что их почти никто не берёт и все требуют больших скидок...

Но мы -то знаем ответ на подобные камменты:
1 Надо не скидки просить, а работать лучше и зарабатывать.
2 Кризис-время возможностей.

Хотя...кризиса вовсе нет. Потому остаётся первый вариант.


Кризиса нет, они просто не хотят покупать наш бетон (с) :mrgreen: Поддержу автора "годного камэнта" - чем больше застройщики и риэлторы засоряют интернет вбросами о последних вагонах, маятниках и крахах доллара, тем хуже обстоят дела с продажами.

Даже когда СМИ берут эту пропаганду без денег, на ее подготовку уходят людские ресурсы, которые на живом рынке есть куда задействовать с большей пользой. Но зачастую подобные тексты еще и требуют оплаты на правах рекламы, на что в условиях ажиотажа покупателей никто тратиться не станет...

Поэтому количество сообщений о дорожае обратно-пропорционально количеству сделок
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:56

zРадио Тебе жалко чтобы у риелтеров и застройщиков было много сделок? Пусть люди зарабатывают, квартиры себе покупают, делают в них ремонты.
airmax78
 
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  #<1 ... 5565556655675568
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