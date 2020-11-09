Но мы -то знаем ответ на подобные камменты:
1 Надо не скидки просить, а работать лучше и зарабатывать.
2 Кризис-время возможностей.
Хотя...кризиса вовсе нет. Потому остаётся первый вариант.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:41
Но мы -то знаем ответ на подобные камменты:
1 Надо не скидки просить, а работать лучше и зарабатывать.
2 Кризис-время возможностей.
Хотя...кризиса вовсе нет. Потому остаётся первый вариант.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:00
Совет №1 универсальный. Не знаю ни одного человека кому бы он повредил.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:00
Кризиса нет, они просто не хотят покупать наш бетон (с) Поддержу автора "годного камэнта" - чем больше застройщики и риэлторы засоряют интернет вбросами о последних вагонах, маятниках и крахах доллара, тем хуже обстоят дела с продажами.
Даже когда СМИ берут эту пропаганду без денег, на ее подготовку уходят людские ресурсы, которые на живом рынке есть куда задействовать с большей пользой. Но зачастую подобные тексты еще и требуют оплаты на правах рекламы, на что в условиях ажиотажа покупателей никто тратиться не станет...
Поэтому количество сообщений о дорожае обратно-пропорционально количеству сделок
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:56
zРадио Тебе жалко чтобы у риелтеров и застройщиков было много сделок? Пусть люди зарабатывают, квартиры себе покупают, делают в них ремонты.
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:12
zРадио
нужна думка эксперта:
viewtopic.php?p=5095029#p5095029
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:15
Нисколько не жалко. Но введение покупателей в заблужение путем приписывания продукту несуществующих свойств (типа вечного дорожая) запрещено законом. Конкурируйте за деньги потребителя цивилизованным способом
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:23
Уже лет 25 продавцы прокладок вещают, что некие обычные прокладки протекают.
И только их супер-пупер-крылатые прокладки ничего не пропускают
Хотя, по сути, всё одинаково
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
- Не знаю, как идут продажи на первичке - но по моим мониторингам LUNа минимальная совковая киевская вторичка за месяц поднялась с 26000 до 29000 уе за 1-к. И дешевые варианты как правило не подорожали, а исчезли.
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:35
В Киеве уже давно нет таких цен, даже гостинки все далеко за 30-ку.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:37
Ты хотел сострить, понимаю. Но получилось тупо - АМКУ сотни раз штрафовал производителей за недобросовесткую рекламу, в том числе застройшиков.
Речь не об этом. Речь о манипулировании потребителями через высказывания подставных эксперДов, действующих формально не от имени заказчика. Всяких форексеров, опционщиков и прочих загонял в сомнительные финансовые продукты даже сами СМИ проактивно модерируют (в том числе на форуме finance.ua).
Но что-то я сомневаюсь, что хотя бы один материально заинтересованный завсегдатай этой ветки пострадал за попытки загона читателей в котлован.
Неделю назад один форумчанин призывал здесь отнести 100 тыс долларов застройщику, не сдавшему ни одного дома. Пару месяцев назад другой форумчанин выкладывал фотографию очереди у ОП и сопровождал ее текстом об ажиотаже, несмотря на то, что подобных кейсов у Аркадой и УБ были десятки, и с чем теперь остались ее инвесторы, всем известно...
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