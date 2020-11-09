Додано: Пон 09 лис, 2020 19:37

pesikot написав: zРадио написав: Конкурируйте за деньги потребителя цивилизованным способом Конкурируйте за деньги потребителя цивилизованным способом

Уже лет 25 продавцы прокладок вещают, что некие обычные прокладки протекают.

И только их супер-пупер-крылатые прокладки ничего не пропускают



Хотя, по сути, всё одинаково

Конкурируйте за деньги потребителя цивилизованным способом Уже лет 25 продавцы прокладок вещают, что некие обычные прокладки протекают.И только их супер-пупер-крылатые прокладки ничего не пропускаютХотя, по сути, всё одинаково

Ты хотел сострить, понимаю. Но получилось тупо - АМКУ сотни раз штрафовал производителей за недобросовесткую рекламу, в том числе застройшиков.Речь не об этом. Речь о манипулировании потребителями через высказывания подставных эксперДов, действующих формально не от имени заказчика. Всяких форексеров, опционщиков и прочих загонял в сомнительные финансовые продукты даже сами СМИ проактивно модерируют (в том числе на форуме finance.ua).Но что-то я сомневаюсь, что хотя бы один материально заинтересованный завсегдатай этой ветки пострадал за попытки загона читателей в котлован.Неделю назад один форумчанин призывал здесь отнести 100 тыс долларов застройщику, не сдавшему ни одного дома. Пару месяцев назад другой форумчанин выкладывал фотографию очереди у ОП и сопровождал ее текстом об ажиотаже, несмотря на то, что подобных кейсов у Аркадой и УБ были десятки, и с чем теперь остались ее инвесторы, всем известно...