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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5566556755685569>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:41

  flyman написав:
годний камэнт

если появляется новость что цены на квартиры стремительно дорожают, то это значит что их почти никто не берёт и все требуют больших скидок...

Но мы -то знаем ответ на подобные камменты:
1 Надо не скидки просить, а работать лучше и зарабатывать.
2 Кризис-время возможностей.

Хотя...кризиса вовсе нет. Потому остаётся первый вариант.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:00

  Serg-ik написав:
  flyman написав:
годний камэнт

если появляется новость что цены на квартиры стремительно дорожают, то это значит что их почти никто не берёт и все требуют больших скидок...

Но мы -то знаем ответ на подобные камменты:
1 Надо не скидки просить, а работать лучше и зарабатывать.
2 Кризис-время возможностей.

Хотя...кризиса вовсе нет. Потому остаётся первый вариант.

Совет №1 универсальный. Не знаю ни одного человека кому бы он повредил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:00

  Serg-ik написав:
  flyman написав:
годний камэнт

если появляется новость что цены на квартиры стремительно дорожают, то это значит что их почти никто не берёт и все требуют больших скидок...

Но мы -то знаем ответ на подобные камменты:
1 Надо не скидки просить, а работать лучше и зарабатывать.
2 Кризис-время возможностей.

Хотя...кризиса вовсе нет. Потому остаётся первый вариант.


Кризиса нет, они просто не хотят покупать наш бетон (с) :mrgreen: Поддержу автора "годного камэнта" - чем больше застройщики и риэлторы засоряют интернет вбросами о последних вагонах, маятниках и крахах доллара, тем хуже обстоят дела с продажами.

Даже когда СМИ берут эту пропаганду без денег, на ее подготовку уходят людские ресурсы, которые на живом рынке есть куда задействовать с большей пользой. Но зачастую подобные тексты еще и требуют оплаты на правах рекламы, на что в условиях ажиотажа покупателей никто тратиться не станет...

Поэтому количество сообщений о дорожае обратно-пропорционально количеству сделок
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:56

zРадио Тебе жалко чтобы у риелтеров и застройщиков было много сделок? Пусть люди зарабатывают, квартиры себе покупают, делают в них ремонты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:12

zРадио

нужна думка эксперта:
viewtopic.php?p=5095029#p5095029
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:15

  airmax78 написав:zРадио Тебе жалко чтобы у риелтеров и застройщиков было много сделок? Пусть люди зарабатывают, квартиры себе покупают, делают в них ремонты.


Нисколько не жалко. Но введение покупателей в заблужение путем приписывания продукту несуществующих свойств (типа вечного дорожая) запрещено законом. Конкурируйте за деньги потребителя цивилизованным способом
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:23

  zРадио написав:Конкурируйте за деньги потребителя цивилизованным способом

Уже лет 25 продавцы прокладок вещают, что некие обычные прокладки протекают.
И только их супер-пупер-крылатые прокладки ничего не пропускают

Хотя, по сути, всё одинаково :)
Конкурируйте за деньги потребителя цивилизованным способом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:...количество сообщений о дорожае обратно-пропорционально количеству сделок.

- Не знаю, как идут продажи на первичке - но по моим мониторингам LUNа минимальная совковая киевская вторичка за месяц поднялась с 26000 до 29000 уе за 1-к. И дешевые варианты как правило не подорожали, а исчезли.
di2gard
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:35

  di2gard написав:
  zРадио написав:...количество сообщений о дорожае обратно-пропорционально количеству сделок.

- Не знаю, как идут продажи на первичке - но по моим мониторингам LUNа минимальная совковая киевская вторичка за месяц поднялась с 26000 до 29000 уе за 1-к. И дешевые варианты как правило не подорожали, а исчезли.


В Киеве уже давно нет таких цен, даже гостинки все далеко за 30-ку.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:37

  pesikot написав:
  zРадио написав:Конкурируйте за деньги потребителя цивилизованным способом

Уже лет 25 продавцы прокладок вещают, что некие обычные прокладки протекают.
И только их супер-пупер-крылатые прокладки ничего не пропускают

Хотя, по сути, всё одинаково :)
Конкурируйте за деньги потребителя цивилизованным способом


Ты хотел сострить, понимаю. Но получилось тупо - АМКУ сотни раз штрафовал производителей за недобросовесткую рекламу, в том числе застройшиков.

Речь не об этом. Речь о манипулировании потребителями через высказывания подставных эксперДов, действующих формально не от имени заказчика. Всяких форексеров, опционщиков и прочих загонял в сомнительные финансовые продукты даже сами СМИ проактивно модерируют (в том числе на форуме finance.ua).

Но что-то я сомневаюсь, что хотя бы один материально заинтересованный завсегдатай этой ветки пострадал за попытки загона читателей в котлован.

Неделю назад один форумчанин призывал здесь отнести 100 тыс долларов застройщику, не сдавшему ни одного дома. Пару месяцев назад другой форумчанин выкладывал фотографию очереди у ОП и сопровождал ее текстом об ажиотаже, несмотря на то, что подобных кейсов у Аркадой и УБ были десятки, и с чем теперь остались ее инвесторы, всем известно...
zРадио
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