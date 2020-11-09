Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:...количество сообщений о дорожае обратно-пропорционально количеству сделок.
- Не знаю, как идут продажи на первичке - но по моим мониторингам LUNа минимальная совковая киевская вторичка за месяц поднялась с 26000 до 29000 уе за 1-к. И дешевые варианты как правило не подорожали, а исчезли.
Вот вам первые 5 попавшихся квартир на Лесном массиве от 23,5к до 28к. А на весь Киев таких предложений - три сотни. Меня не нужно агитировать - я не поленюсь потратить минуту времени и перепроверить сам.
На 12% недвижимость не подорожала даже за весь супер-успешный для нее 2019-й год. Поэтому о таком подорожании за месяц в кризисном 2020-м расскажете кому-то другому
zРадио написав:...количество сообщений о дорожае обратно-пропорционально количеству сделок.
- Не знаю, как идут продажи на первичке - но по моим мониторингам LUNа минимальная совковая киевская вторичка за месяц поднялась с 26000 до 29000 уе за 1-к. И дешевые варианты как правило не подорожали, а исчезли.