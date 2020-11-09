RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5566556755685569

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:43

  di2gard написав:
  zРадио написав:...количество сообщений о дорожае обратно-пропорционально количеству сделок.

- Не знаю, как идут продажи на первичке - но по моим мониторингам LUNа минимальная совковая киевская вторичка за месяц поднялась с 26000 до 29000 уе за 1-к. И дешевые варианты как правило не подорожали, а исчезли.


Вот вам первые 5 попавшихся квартир на Лесном массиве от 23,5к до 28к. А на весь Киев таких предложений - три сотни. Меня не нужно агитировать - я не поленюсь потратить минуту времени и перепроверить сам.

На 12% недвижимость не подорожала даже за весь супер-успешный для нее 2019-й год. Поэтому о таком подорожании за месяц в кризисном 2020-м расскажете кому-то другому

https://flatfy.ua/redirect/376727932
https://flatfy.ua/redirect/375758011
https://flatfy.ua/redirect/376691383
https://flatfy.ua/redirect/377205425
https://flatfy.ua/redirect/377120299
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8186
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:06

  di2gard написав:
  zРадио написав:...количество сообщений о дорожае обратно-пропорционально количеству сделок.

- Не знаю, как идут продажи на первичке - но по моим мониторингам LUNа минимальная совковая киевская вторичка за месяц поднялась с 26000 до 29000 уе за 1-к. И дешевые варианты как правило не подорожали, а исчезли.

мене теж був починав хапати відчай, як так, депографія, корона, гастріки на підсосі, а нерухомість не падає, і от останній тиждень 3 кавалірки, прям празнік жизні:
https://ua.m2bomber.com/obj/688990253/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodau-1k-kvartiru-22-kv-m-geroiv-krut-4-v-raione-vostocnii-v-ternopole

https://ua.m2bomber.com/obj/688962215/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodau-1k-kvartiru-20-kv-m-zluki-prospekt-v-raione-solnecnii-v-ternopole

і вішенка на торт:
https://ua.m2bomber.com/obj/688010290/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodau-1k-kvartiru-24-kv-m-kruselnickoi-solomii-ulica-1a-v-raione-centr-v-ternopole

а ще тиждень тому до 14куе були хіба кімнати в общагах
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22001
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:26

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:Конкурируйте за деньги потребителя цивилизованным способом

Уже лет 25 продавцы прокладок вещают, что некие обычные прокладки протекают.
И только их супер-пупер-крылатые прокладки ничего не пропускают

Хотя, по сути, всё одинаково :)
Конкурируйте за деньги потребителя цивилизованным способом


Ты хотел сострить, понимаю. Но получилось тупо - АМКУ сотни раз штрафовал производителей за недобросовесткую рекламу, в том числе застройшиков.

Факты штрафов АМКУ в студию
А ещё лучще штрафы торговцев прокладок

Тебе гоняют сцаными тряпками за твою "аналитику".
Но ты не сдаешься, ты трындишь дальше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 31.08.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:35

  baraka написав:комрады, а грюнвальд по вторичке - совсем УГ или "есть варианты" ?
спс


Если это тот который на Академгодке-беличах то полнейшее УГ, даже связываться не советую
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3561
З нами з: 25.12.14
Подякував: 404 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:46

  pesikot написав:Факты штрафов АМКУ в студию
А ещё лучще штрафы торговцев прокладок


Вот тебе свежайший кейс от октября, но их сотни! Ты - бух, а не рекламщик. Лучше храни молчание в вопросах, в которых абсолютно несведущ...

АМКУ оштрафовал Идея Банк на 4 млн грн за неправдивую рекламу
https://finance.liga.net/bank/novosti/k ... yu-reklamu

  pesikot написав:Тебе гоняют


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS: а по прокладкам пусть отчитывается тот, кто в них спец - я ими не занимался и не занимаюсь
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8186
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:25

  zРадио написав:
  pesikot написав:Факты штрафов АМКУ в студию
А ещё лучще штрафы торговцев прокладок


Вот тебе свежайший кейс от октября, но их сотни! Ты - бух, а не рекламщик. Лучше храни молчание в вопросах, в которых абсолютно несведущ...

АМКУ оштрафовал Идея Банк на 4 млн грн за неправдивую рекламу
https://finance.liga.net/bank/novosti/k ... yu-reklamu

  pesikot написав:Тебе гоняют


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS: а по прокладкам пусть отчитывается тот, кто в них спец - я ими не занимался и не занимаюсь

Вот именно, я бухгалтер :)
И вижу, что ты сперва говорил про застройщиков, а теперь про банки
Поэтому, завали хлебало, топ-менеджер

И говори по сути, а то тебя гоняют все кому не лень :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 31.08.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


чувак в чалмі каже, що зараз тільки все начінаєццо... дно будем пробивати у 2023
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22001
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:zРадио Тебе жалко чтобы у риелтеров и застройщиков было много сделок? Пусть люди зарабатывают, квартиры себе покупают, делают в них ремонты.
тебе жалко, что я хочу в штанах остаться после покупки квартиры?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11417
З нами з: 10.06.11
Подякував: 200 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:37

  zРадио написав:
  di2gard написав:
  zРадио написав:...количество сообщений о дорожае обратно-пропорционально количеству сделок.

- Не знаю, как идут продажи на первичке - но по моим мониторингам LUNа минимальная совковая киевская вторичка за месяц поднялась с 26000 до 29000 уе за 1-к. И дешевые варианты как правило не подорожали, а исчезли.


Вот вам первые 5 попавшихся квартир на Лесном массиве от 23,5к до 28к. А на весь Киев таких предложений - три сотни. Меня не нужно агитировать - я не поленюсь потратить минуту времени и перепроверить сам.

На 12% недвижимость не подорожала даже за весь супер-успешный для нее 2019-й год. Поэтому о таком подорожании за месяц в кризисном 2020-м расскажете кому-то другому

https://flatfy.ua/redirect/376727932
https://flatfy.ua/redirect/375758011
https://flatfy.ua/redirect/376691383
https://flatfy.ua/redirect/377205425
https://flatfy.ua/redirect/377120299

Первый этаж, девятый этаж, гостинки.
Сплошной шлак, одним словом.
Единичка на Лесном сейчас от 1 куе за метр идет. Если в 16-этажках, то и дороже просят.
Думаю, как построится Форест, пойдет от 1200-1300 долл за квадрат с дешевым ламинатом на полу, с кафелем в ванной и со штукатуркой на стенах - типа жилое.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10120
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1228 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:41

  antey1969 написав:Первый этаж, девятый этаж, гостинки.
Сплошной шлак, одним словом.
Единичка на Лесном сейчас от 1 куе за метр идет. Если в 16-этажках, то и дороже просят.
Думаю, как построится Форест, пойдет от 1200-1300 долл за квадрат с дешевым ламинатом на полу, с кафелем в ванной и со штукатуркой на стенах - типа жилое.


Ну каков вопрос, таков ответ - пользователь написал о минимальных ценах на убогое жилье, четко указывая ценовой сегмент, который был, но которого больше якобы нет. Я доказал, что это не так.

С бюджетом 26к этажами не перебирают :lol:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8186
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
8
5
3
  #<1 ... 5566556755685569
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1951, 1952, 1953
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19529 3255329
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 16:26
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20005
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230335
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (482)
09.11.2020 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.