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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:14
Serg-ik написав: airmax78 написав:
zРадио Тебе жалко чтобы у риелтеров и застройщиков было много сделок? Пусть люди зарабатывают, квартиры себе покупают, делают в них ремонты.
тебе жалко, что я хочу в штанах остаться после покупки квартиры?
Серж, у тебя жесткое расхождение возможностей и потребностей. И ты категорически не хочешь рисковать, пытаться что-то заработать, а ждешь, что что-то там по реке приплывет само. При чем не что-то там, а именно то что нужно. Риелтеры и девелоперы тут не виноваты.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:26
airmax78 написав:
Серж, у тебя жесткое расхождение возможностей и потребностей. И ты категорически не хочешь рисковать, пытаться что-то заработать, а ждешь, что что-то там по реке приплывет само. При чем не что-то там, а именно то что нужно. Риелтеры и девелоперы тут не виноваты.
Максим, так КРЖН - это и есть рынок Сержиков, а не Рокфеллеров. Когда ты это, наконец, осознаешь, тогда и придет понимание того, как нелепо выглядит перепост объявлений с хотелками 400 тыс долларов, или нытье о том, что Киев остается недооцененным даже по отношению к Варшаве.
Денег у этих людей столько, сколько есть, не потому что они ленивы, или не склонны к риску, а потому что это типичные для локации доходы! Тот небольшой объем предложения дорогого жилья, которое ты сюда несешь в качестве референса, монетизируется нетрудовыми доходами (читай - взятками и мутками). Не стоит предлагать взрослым людям с устоявшимся ценностным набором изменить себя и быть, как тебе кажется, "лучше". В конце концов, ты сам не относишься к хозяевам жизни, а только заглядываешь им в рот...
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