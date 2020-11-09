Додано: Пон 09 лис, 2020 23:26

airmax78 написав: Серж, у тебя жесткое расхождение возможностей и потребностей. И ты категорически не хочешь рисковать, пытаться что-то заработать, а ждешь, что что-то там по реке приплывет само. При чем не что-то там, а именно то что нужно. Риелтеры и девелоперы тут не виноваты. Серж, у тебя жесткое расхождение возможностей и потребностей. И ты категорически не хочешь рисковать, пытаться что-то заработать, а ждешь, что что-то там по реке приплывет само. При чем не что-то там, а именно то что нужно. Риелтеры и девелоперы тут не виноваты.

Максим, так КРЖН - это и есть рынок Сержиков, а не Рокфеллеров. Когда ты это, наконец, осознаешь, тогда и придет понимание того, как нелепо выглядит перепост объявлений с хотелками 400 тыс долларов, или нытье о том, что Киев остается недооцененным даже по отношению к Варшаве.Денег у этих людей столько, сколько есть, не потому что они ленивы, или не склонны к риску, а потому что это типичные для локации доходы! Тот небольшой объем предложения дорогого жилья, которое ты сюда несешь в качестве референса, монетизируется нетрудовыми доходами (читай - взятками и мутками). Не стоит предлагать взрослым людям с устоявшимся ценностным набором изменить себя и быть, как тебе кажется, "лучше". В конце концов, ты сам не относишься к хозяевам жизни, а только заглядываешь им в рот...