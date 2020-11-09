|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:14
Serg-ik написав: airmax78 написав:
zРадио Тебе жалко чтобы у риелтеров и застройщиков было много сделок? Пусть люди зарабатывают, квартиры себе покупают, делают в них ремонты.
тебе жалко, что я хочу в штанах остаться после покупки квартиры?
Серж, у тебя жесткое расхождение возможностей и потребностей. И ты категорически не хочешь рисковать, пытаться что-то заработать, а ждешь, что что-то там по реке приплывет само. При чем не что-то там, а именно то что нужно. Риелтеры и девелоперы тут не виноваты.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36592
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4357 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 лис, 2020 23:26
airmax78 написав:
Серж, у тебя жесткое расхождение возможностей и потребностей. И ты категорически не хочешь рисковать, пытаться что-то заработать, а ждешь, что что-то там по реке приплывет само. При чем не что-то там, а именно то что нужно. Риелтеры и девелоперы тут не виноваты.
Максим, так КРЖН - это и есть рынок Сержиков, а не Рокфеллеров. Когда ты это, наконец, осознаешь, тогда и придет понимание того, как нелепо выглядит перепост объявлений с хотелками 400 тыс долларов, или нытье о том, что Киев остается недооцененным даже по отношению к Варшаве.
Денег у этих людей столько, сколько есть, не потому что они ленивы, или не склонны к риску, а потому что это типичные для локации доходы! Тот небольшой объем предложения дорогого жилья, которое ты сюда несешь в качестве референса, монетизируется нетрудовыми доходами (читай - взятками и мутками). Не стоит предлагать взрослым людям с устоявшимся ценностным набором изменить себя и быть, как тебе кажется, "лучше". В конце концов, ты сам не относишься к хозяевам жизни, а только заглядываешь им в рот...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8189
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
Додано: Вів 10 лис, 2020 00:33
zРадио написав: airmax78 написав:
Серж, у тебя жесткое расхождение возможностей и потребностей. И ты категорически не хочешь рисковать, пытаться что-то заработать, а ждешь, что что-то там по реке приплывет само. При чем не что-то там, а именно то что нужно. Риелтеры и девелоперы тут не виноваты.
Максим, так КРЖН - это и есть рынок Сержиков, а не Рокфеллеров. Когда ты это, наконец, осознаешь, тогда и придет понимание того, как нелепо выглядит перепост объявлений с хотелками 400 тыс долларов, или нытье о том, что Киев остается недооцененным даже по отношению к Варшаве.
Денег у этих людей столько, сколько есть, не потому что они ленивы, или не склонны к риску, а потому что это типичные для локации доходы! Тот небольшой объем предложения дорогого жилья, которое ты сюда несешь в качестве референса, монетизируется нетрудовыми доходами (читай - взятками и мутками). Не стоит предлагать взрослым людям с устоявшимся ценностным набором изменить себя и быть, как тебе кажется, "лучше". В конце концов, ты сам не относишься к хозяевам жизни, а только заглядываешь им в рот...
Слушай, ну ты то как-то смог заработать 200 косарей на прелесть на Минской. И, вроде, не сильно напрягался как я понял. Взятки-мутки? Нетрудовые доходы? Ты супер-уникальный единственный и неповторимый, такихбольшенет?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36592
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4357 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 лис, 2020 01:11
zРадио написав:
Ну каков вопрос, таков ответ - пользователь написал о минимальных ценах на убогое жилье, четко указывая ценовой сегмент, который был, но которого больше якобы нет. Я доказал, что это не так.
С бюджетом 26к этажами не перебирают
-ОК, буду более точен.
Я не мониторю весь Киев, в область моих интересов входят близкие к месту моей основной квартиры Оболонь и Троещина, включая гостинки.
В Оболони сейчас (0:30) светит одна убитая гостинка 29к на 1 этаже (это круто,пару дней назад она светила 30), а на Троещине - всего пару точек 29к и одна новострой-студия на отшибе 28к. Троещина меня удивила - около месяца назад там был выбор более дешевых квартир, от 26к. Также исчезли дешевые гостинки на Минском массиве, по пути движения 99-го (Полярная-Кондратюка-Минский). Сейчас там на 29к вообще нет точек.
Я никого не агитирую, это мои личные наблюдения, которые меня тоже удивляют. Возможно, в Киеве идет перетекание спроса от дешевой первички-"воздуха" к дешевой вторичке.
-
di2gard
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 16.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 01:11
airmax78 написав:
Слушай, ну ты то как-то смог заработать 200 косарей на прелесть на Минской. И, вроде, не сильно напрягался как я понял. Взятки-мутки? Нетрудовые доходы? Ты супер-уникальный единственный и неповторимый, такихбольшенет?
Во-первых, то было 1,6 млн грн - ты уже успел забыть. Во-вторых, даже тогда 200к и 400к для покупателя бетона - это как земля и небо
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8189
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
Додано: Вів 10 лис, 2020 01:19
di2gard написав:
Я никого не агитирую, это мои личные наблюдения, которые меня тоже удивляют
Я, значит, не так понял. Здесь много загонял, излюбленный трюк которых - напускное возмущение "безудержным ростом цен" по 5-10% в месяц
di2gard написав:
Возможно, в Киеве идет перетекание спроса от дешевой первички-"воздуха" к дешевой вторичке.
Слабо себе представляю, кто может, побоявшись первички, обратить свой взор на убогие гостинки в хрущевках. Скорее всего, что на последние есть слабый, но стабильный спрос со стороны лордов, работающих в нижнем ценовом сегменте
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8189
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
Додано: Вів 10 лис, 2020 01:43
zРадио написав:
Слабо себе представляю, кто может, побоявшись первички, обратить свой взор на убогие гостинки в хрущевках.
-"Лорды" нижнего сегмента, я сам "перетек" в прошлом году, испугавшись неидеальных документов и поголовного нарушения строительных норм бюджетных новостроев.
-
di2gard
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 16.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19530
|3255568
|
Вів 10 лис, 2020 01:06
RomaS
|
|8
|20010
|
|
|129
|230339
|
|