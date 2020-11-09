Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Серж, у тебя жесткое расхождение возможностей и потребностей. И ты категорически не хочешь рисковать, пытаться что-то заработать, а ждешь, что что-то там по реке приплывет само. При чем не что-то там, а именно то что нужно. Риелтеры и девелоперы тут не виноваты.
Максим, так КРЖН - это и есть рынок Сержиков, а не Рокфеллеров. Когда ты это, наконец, осознаешь, тогда и придет понимание того, как нелепо выглядит перепост объявлений с хотелками 400 тыс долларов, или нытье о том, что Киев остается недооцененным даже по отношению к Варшаве.
Денег у этих людей столько, сколько есть, не потому что они ленивы, или не склонны к риску, а потому что это типичные для локации доходы! Тот небольшой объем предложения дорогого жилья, которое ты сюда несешь в качестве референса, монетизируется нетрудовыми доходами (читай - взятками и мутками). Не стоит предлагать взрослым людям с устоявшимся ценностным набором изменить себя и быть, как тебе кажется, "лучше". В конце концов, ты сам не относишься к хозяевам жизни, а только заглядываешь им в рот...
Слушай, ну ты то как-то смог заработать 200 косарей на прелесть на Минской. И, вроде, не сильно напрягался как я понял. Взятки-мутки? Нетрудовые доходы? Ты супер-уникальный единственный и неповторимый, такихбольшенет?
zРадио написав:Ну каков вопрос, таков ответ - пользователь написал о минимальных ценах на убогое жилье, четко указывая ценовой сегмент, который был, но которого больше якобы нет. Я доказал, что это не так. С бюджетом 26к этажами не перебирают
-ОК, буду более точен. Я не мониторю весь Киев, в область моих интересов входят близкие к месту моей основной квартиры Оболонь и Троещина, включая гостинки. В Оболони сейчас (0:30) светит одна убитая гостинка 29к на 1 этаже (это круто,пару дней назад она светила 30), а на Троещине - всего пару точек 29к и одна новострой-студия на отшибе 28к. Троещина меня удивила - около месяца назад там был выбор более дешевых квартир, от 26к. Также исчезли дешевые гостинки на Минском массиве, по пути движения 99-го (Полярная-Кондратюка-Минский). Сейчас там на 29к вообще нет точек. Я никого не агитирую, это мои личные наблюдения, которые меня тоже удивляют. Возможно, в Киеве идет перетекание спроса от дешевой первички-"воздуха" к дешевой вторичке.
airmax78 написав:Слушай, ну ты то как-то смог заработать 200 косарей на прелесть на Минской. И, вроде, не сильно напрягался как я понял. Взятки-мутки? Нетрудовые доходы? Ты супер-уникальный единственный и неповторимый, такихбольшенет?
Во-первых, то было 1,6 млн грн - ты уже успел забыть. Во-вторых, даже тогда 200к и 400к для покупателя бетона - это как земля и небо
di2gard написав:Я никого не агитирую, это мои личные наблюдения, которые меня тоже удивляют
Я, значит, не так понял. Здесь много загонял, излюбленный трюк которых - напускное возмущение "безудержным ростом цен" по 5-10% в месяц
di2gard написав:Возможно, в Киеве идет перетекание спроса от дешевой первички-"воздуха" к дешевой вторичке.
Слабо себе представляю, кто может, побоявшись первички, обратить свой взор на убогие гостинки в хрущевках. Скорее всего, что на последние есть слабый, но стабильный спрос со стороны лордов, работающих в нижнем ценовом сегменте
flyman написав: чувак в чалмі каже, що зараз тільки все начінаєццо... дно будем пробивати у 2023
говорить он может что угодно, но древисина в цене поднялась страшно. если хочень бошльше узнать что к чему- гоу в наш канал в телеге Austin Realty Chat
Там по полочкам розкладено чому зараз так, і чим це закінчиться, як тільки підуть % по обслуговуванні іпотеки вверх, навіть на долі відсотка. Для багатьох тоді обслуговування іпотеки стане не можливим. Крім того, коли % піде вверх, то ціна заставного активу піде вниз. Цей процес не миттєвий, і якщо ФЕД підніме ставку у 2021, то те, що ринок падає явно буде видно у 2023. А сам процес падіння може розтягнутися на 5-7 років, про що він говорить на прикладі 2005...2012 років. 7 років, від перших дзвіночків, до дна донного.
Влад422, напр. скаже, що 7 років це овердофіга, і за цей час можна відбити на оренді більше половини ціни актива.
Як там твій участок в преріях? Коли буде фото фанерного будинка Наф-Нафа?
flyman написав: чувак в чалмі каже, що зараз тільки все начінаєццо... дно будем пробивати у 2023
говорить он может что угодно, но древисина в цене поднялась страшно. если хочень бошльше узнать что к чему- гоу в наш канал в телеге Austin Realty Chat
Там по полочкам розкладено чому зараз так, і чим це закінчиться, як тільки підуть % по обслуговуванні іпотеки вверх, навіть на долі відсотка. Для багатьох тоді обслуговування іпотеки стане не можливим. Крім того, коли % піде вверх, то ціна заставного активу піде вниз. Цей процес не миттєвий, і якщо ФЕД підніме ставку у 2021, то те, що ринок падає явно буде видно у 2023. А сам процес падіння може розтягнутися на 5-7 років, про що він говорить на прикладі 2005...2012 років. 7 років, від перших дзвіночків, до дна донного.
Влад422, напр. скаже, що 7 років це овердофіга, і за цей час можна відбити на оренді більше половини ціни актива.
Як там твій участок в преріях? Коли буде фото фанерного будинка Наф-Нафа?
К нам-то это все каким боком? У нас ставки по ипотеке, пока, вообще ни на что не влияют.
Понаехал написав:говорить он может что угодно, но древисина в цене поднялась страшно. если хочень бошльше узнать что к чему- гоу в наш канал в телеге Austin Realty Chat
Там по полочкам розкладено чому зараз так, і чим це закінчиться, як тільки підуть % по обслуговуванні іпотеки вверх, навіть на долі відсотка. Для багатьох тоді обслуговування іпотеки стане не можливим. Крім того, коли % піде вверх, то ціна заставного активу піде вниз. Цей процес не миттєвий, і якщо ФЕД підніме ставку у 2021, то те, що ринок падає явно буде видно у 2023. А сам процес падіння може розтягнутися на 5-7 років, про що він говорить на прикладі 2005...2012 років. 7 років, від перших дзвіночків, до дна донного.
Влад422, напр. скаже, що 7 років це овердофіга, і за цей час можна відбити на оренді більше половини ціни актива.
Як там твій участок в преріях? Коли буде фото фанерного будинка Наф-Нафа?
К нам-то это все каким боком? У нас ставки по ипотеке, пока, вообще ни на что не влияют.
тада, "кріза мінєт", у нас настільки міцна економіка, що світова криза на неї не впливає, та й закритого типу вона, як у Північній Кореї. Так що не впливає на нас ні ставка ФРС, ні рівень безробіття в США, зовсім ніяк. Вплив зеро. Долар нікомунепотрібний, про що вказує курс на табло.