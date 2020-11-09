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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5568556955705571>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 00:33

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Серж, у тебя жесткое расхождение возможностей и потребностей. И ты категорически не хочешь рисковать, пытаться что-то заработать, а ждешь, что что-то там по реке приплывет само. При чем не что-то там, а именно то что нужно. Риелтеры и девелоперы тут не виноваты.


Максим, так КРЖН - это и есть рынок Сержиков, а не Рокфеллеров. Когда ты это, наконец, осознаешь, тогда и придет понимание того, как нелепо выглядит перепост объявлений с хотелками 400 тыс долларов, или нытье о том, что Киев остается недооцененным даже по отношению к Варшаве.

Денег у этих людей столько, сколько есть, не потому что они ленивы, или не склонны к риску, а потому что это типичные для локации доходы! Тот небольшой объем предложения дорогого жилья, которое ты сюда несешь в качестве референса, монетизируется нетрудовыми доходами (читай - взятками и мутками). Не стоит предлагать взрослым людям с устоявшимся ценностным набором изменить себя и быть, как тебе кажется, "лучше". В конце концов, ты сам не относишься к хозяевам жизни, а только заглядываешь им в рот...

Слушай, ну ты то как-то смог заработать 200 косарей на прелесть на Минской. И, вроде, не сильно напрягался как я понял. Взятки-мутки? Нетрудовые доходы? Ты супер-уникальный единственный и неповторимый, такихбольшенет?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 01:11

  zРадио написав:Ну каков вопрос, таков ответ - пользователь написал о минимальных ценах на убогое жилье, четко указывая ценовой сегмент, который был, но которого больше якобы нет. Я доказал, что это не так.
С бюджетом 26к этажами не перебирают :lol:

-ОК, буду более точен.
Я не мониторю весь Киев, в область моих интересов входят близкие к месту моей основной квартиры Оболонь и Троещина, включая гостинки.
В Оболони сейчас (0:30) светит одна убитая гостинка 29к на 1 этаже (это круто,пару дней назад она светила 30), а на Троещине - всего пару точек 29к и одна новострой-студия на отшибе 28к. Троещина меня удивила - около месяца назад там был выбор более дешевых квартир, от 26к. Также исчезли дешевые гостинки на Минском массиве, по пути движения 99-го (Полярная-Кондратюка-Минский). Сейчас там на 29к вообще нет точек.
Я никого не агитирую, это мои личные наблюдения, которые меня тоже удивляют. Возможно, в Киеве идет перетекание спроса от дешевой первички-"воздуха" к дешевой вторичке.
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 01:11

  airmax78 написав:Слушай, ну ты то как-то смог заработать 200 косарей на прелесть на Минской. И, вроде, не сильно напрягался как я понял. Взятки-мутки? Нетрудовые доходы? Ты супер-уникальный единственный и неповторимый, такихбольшенет?


Во-первых, то было 1,6 млн грн - ты уже успел забыть. Во-вторых, даже тогда 200к и 400к для покупателя бетона - это как земля и небо
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 01:19

  di2gard написав:Я никого не агитирую, это мои личные наблюдения, которые меня тоже удивляют


Я, значит, не так понял. Здесь много загонял, излюбленный трюк которых - напускное возмущение "безудержным ростом цен" по 5-10% в месяц :mrgreen:

  di2gard написав:Возможно, в Киеве идет перетекание спроса от дешевой первички-"воздуха" к дешевой вторичке.


Слабо себе представляю, кто может, побоявшись первички, обратить свой взор на убогие гостинки в хрущевках. Скорее всего, что на последние есть слабый, но стабильный спрос со стороны лордов, работающих в нижнем ценовом сегменте
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 07:20

  flyman написав:
чувак в чалмі каже, що зараз тільки все начінаєццо... дно будем пробивати у 2023

говорить он может что угодно, но древисина в цене поднялась страшно. если хочень бошльше узнать что к чему- гоу в наш канал в телеге Austin Realty Chat
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 08:35

  Понаехал написав:
  flyman написав:
чувак в чалмі каже, що зараз тільки все начінаєццо... дно будем пробивати у 2023

говорить он может что угодно, но древисина в цене поднялась страшно. если хочень бошльше узнать что к чему- гоу в наш канал в телеге Austin Realty Chat

Там по полочкам розкладено чому зараз так, і чим це закінчиться, як тільки підуть % по обслуговуванні іпотеки вверх, навіть на долі відсотка.
Для багатьох тоді обслуговування іпотеки стане не можливим.
Крім того, коли % піде вверх, то ціна заставного активу піде вниз.
Цей процес не миттєвий, і якщо ФЕД підніме ставку у 2021, то те, що ринок падає явно буде видно у 2023. А сам процес падіння може розтягнутися на 5-7 років, про що він говорить на прикладі 2005...2012 років.
7 років, від перших дзвіночків, до дна донного.

Влад422, напр. скаже, що 7 років це овердофіга, і за цей час можна відбити на оренді більше половини ціни актива.

Як там твій участок в преріях?
Коли буде фото фанерного будинка Наф-Нафа?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:10

  flyman написав:
  Понаехал написав:
  flyman написав:
чувак в чалмі каже, що зараз тільки все начінаєццо... дно будем пробивати у 2023

говорить он может что угодно, но древисина в цене поднялась страшно. если хочень бошльше узнать что к чему- гоу в наш канал в телеге Austin Realty Chat

Там по полочкам розкладено чому зараз так, і чим це закінчиться, як тільки підуть % по обслуговуванні іпотеки вверх, навіть на долі відсотка.
Для багатьох тоді обслуговування іпотеки стане не можливим.
Крім того, коли % піде вверх, то ціна заставного активу піде вниз.
Цей процес не миттєвий, і якщо ФЕД підніме ставку у 2021, то те, що ринок падає явно буде видно у 2023. А сам процес падіння може розтягнутися на 5-7 років, про що він говорить на прикладі 2005...2012 років.
7 років, від перших дзвіночків, до дна донного.

Влад422, напр. скаже, що 7 років це овердофіга, і за цей час можна відбити на оренді більше половини ціни актива.

Як там твій участок в преріях?
Коли буде фото фанерного будинка Наф-Нафа?
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К нам-то это все каким боком? У нас ставки по ипотеке, пока, вообще ни на что не влияют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:23

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Понаехал написав:говорить он может что угодно, но древисина в цене поднялась страшно. если хочень бошльше узнать что к чему- гоу в наш канал в телеге Austin Realty Chat

Там по полочкам розкладено чому зараз так, і чим це закінчиться, як тільки підуть % по обслуговуванні іпотеки вверх, навіть на долі відсотка.
Для багатьох тоді обслуговування іпотеки стане не можливим.
Крім того, коли % піде вверх, то ціна заставного активу піде вниз.
Цей процес не миттєвий, і якщо ФЕД підніме ставку у 2021, то те, що ринок падає явно буде видно у 2023. А сам процес падіння може розтягнутися на 5-7 років, про що він говорить на прикладі 2005...2012 років.
7 років, від перших дзвіночків, до дна донного.

Влад422, напр. скаже, що 7 років це овердофіга, і за цей час можна відбити на оренді більше половини ціни актива.

Як там твій участок в преріях?
Коли буде фото фанерного будинка Наф-Нафа?
Зображення

К нам-то это все каким боком? У нас ставки по ипотеке, пока, вообще ни на что не влияют.

тада, "кріза мінєт",
у нас настільки міцна економіка, що світова криза на неї не впливає,
та й закритого типу вона, як у Північній Кореї.
Так що не впливає на нас ні ставка ФРС, ні рівень безробіття в США, зовсім ніяк.
Вплив зеро.
Долар нікомунепотрібний, про що вказує курс на табло.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:51

  flyman написав:
  airmax78 написав:К нам-то это все каким боком? У нас ставки по ипотеке, пока, вообще ни на что не влияют.

тада, "кріза мінєт",
у нас настільки міцна економіка, що світова криза на неї не впливає,
та й закритого типу вона, як у Північній Кореї.
Так що не впливає на нас ні ставка ФРС, ні рівень безробіття в США, зовсім ніяк.
Вплив зеро.
Долар нікомунепотрібний, про що вказує курс на табло.

Крыза, может и не минет, но ставки по ипотеке в Штатах и возможное падение цен на недвижимость там, к нашему рынку отношения имеет мало.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа эксперты, что скажете за Метрополис? Достроят?
RomaS
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