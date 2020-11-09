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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:06
zРадио написав: airmax78 написав:
Слушай, ну ты то как-то смог заработать 200 косарей на прелесть на Минской. И, вроде, не сильно напрягался как я понял. Взятки-мутки? Нетрудовые доходы? Ты супер-уникальный единственный и неповторимый, такихбольшенет?
Во-первых, то было 1,6 млн грн - ты уже успел забыть. Во-вторых, даже тогда 200к и 400к для покупателя бетона - это как земля и небо
В третьих только жители Снигерии оперируют в долгосроке сбережениями и капитальными инвестициями в локальной деревобумаге. А потом рвут волосы, что импортный товар или что то местное, завязанное на курс, резко подорожало при скачках курса на бирже.
А с чего такая пропасть между 200к и 400к, типа то что 200к стоит на рынке,имеет цену 2к/метр и точка, а то что 400к,из за метража и локации допустим, так там и 1.5куе/метр в лучшей локации нерыночная и запредельная для пересичного цена?
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