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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:06
zРадио написав: airmax78 написав:
Слушай, ну ты то как-то смог заработать 200 косарей на прелесть на Минской. И, вроде, не сильно напрягался как я понял. Взятки-мутки? Нетрудовые доходы? Ты супер-уникальный единственный и неповторимый, такихбольшенет?
Во-первых, то было 1,6 млн грн - ты уже успел забыть. Во-вторых, даже тогда 200к и 400к для покупателя бетона - это как земля и небо
В третьих только жители Снигерии оперируют в долгосроке сбережениями и капитальными инвестициями в локальной деревобумаге. А потом рвут волосы, что импортный товар или что то местное, завязанное на курс, резко подорожало при скачках курса на бирже.
А с чего такая пропасть между 200к и 400к, типа то что 200к стоит на рынке,имеет цену 2к/метр и точка, а то что 400к,из за метража и локации допустим, так там и 1.5куе/метр в лучшей локации нерыночная и запредельная для пересичного цена?
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барабашов
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:27
RomaS написав:
Господа эксперты, что скажете за Метрополис? Достроят?
Аналогичный вопрос по ЖК Генезису!
Судя по динамике, он неплохо начал строится после ухода Укрбуда, и тут часто проскакивали издевки над одним из форумчанином, который туда вложился в свое время.
Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!
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Sidus
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:34
Sidus написав:
Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!
Вложитесь.
Купи *авно-поддержи отечественного товаропроизводителя
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Serg-ik
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:40
Serg-ik написав: Sidus написав:
Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!
Вложитесь.
Купи *авно-поддержи отечественного товаропроизводителя
А более аргументированного ответа не стоит ожидать? ))
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Sidus
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:46
Sidus
Тот самый форумчанин, который в Генезис вложился, так и аргументировал: пересичный сам, своими деньгами голосует за *авно. Потому его и строят. Проезжал мимо Генезиса в воскресенье. Дом не у дороги, а на дороге. Как такое можно покупать?
Скажете, что не себе, для перепродажи? Возможно, что в этой стране на 1 дурака больше будет и Вы продадите
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Serg-ik
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:51
Serg-ik написав:Sidus
Тот самый форумчанин, который в Генезис вложился, так и аргументировал: пересичный сам, своими деньгами голосует за *авно. Потому его и строят. Проезжал мимо Генезиса в воскресенье. Дом не у дороги, а на дороге. Как такое можно покупать?
Скажете, что не себе, для перепродажи? Возможно, что в этой стране на 1 дурака больше будет и Вы продадите
В чем проблема жить над дорогой, когда 70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)? Раздражает звук электродвигателя - купите этаж по-выше.
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airmax78
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:56
Serg-ik написав:Sidus
Тот самый форумчанин, который в Генезис вложился, так и аргументировал: пересичный сам, своими деньгами голосует за *авно. Потому его и строят. Проезжал мимо Генезиса в воскресенье. Дом не у дороги, а на дороге. Как такое можно покупать?
Скажете, что не себе, для перепродажи? Возможно, что в этой стране на 1 дурака больше будет и Вы продадите
Вообще проблемы не вижу, там же есть и секции дальше от дороги. Кроме того рядом КПИ, идеально под сдачу студентам.
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Sidus
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:04
Sidus написав:
..
Аналогичный вопрос по ЖК Генезису!
..
реально, в моменте все ЖК бывшего Укрбуда сейчас с разным успехом достраиваются.
но есть тонкий момент - общий баланс УБ, согласно аудиту КГС минус 2 ярда, достройки домов идут со средств "рассрочников" или продаж нераспроданных остатков, малина может быстро закончиться.
на 2 ярда обещало скупиться бетоном ипотечное агентство, но вопрос пока в воздухе - якобы, после принятия всех комплексов на баланс УБ. А там есть терки с минобороны.
У меня есть знакомый, что полгода назад был готов избавиться от квартиры примерно по соображениям Флая - кирдык мировой экономике там, еще какая-то паранойа. Могу поделиться контактом
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sequence
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