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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5568556955705571

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:06

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Слушай, ну ты то как-то смог заработать 200 косарей на прелесть на Минской. И, вроде, не сильно напрягался как я понял. Взятки-мутки? Нетрудовые доходы? Ты супер-уникальный единственный и неповторимый, такихбольшенет?


Во-первых, то было 1,6 млн грн - ты уже успел забыть. Во-вторых, даже тогда 200к и 400к для покупателя бетона - это как земля и небо

В третьих только жители Снигерии оперируют в долгосроке сбережениями и капитальными инвестициями в локальной деревобумаге. А потом рвут волосы, что импортный товар или что то местное, завязанное на курс, резко подорожало при скачках курса на бирже.
А с чего такая пропасть между 200к и 400к, типа то что 200к стоит на рынке,имеет цену 2к/метр и точка, а то что 400к,из за метража и локации допустим, так там и 1.5куе/метр в лучшей локации нерыночная и запредельная для пересичного цена?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:27

  RomaS написав:Господа эксперты, что скажете за Метрополис? Достроят?

Аналогичный вопрос по ЖК Генезису!
Судя по динамике, он неплохо начал строится после ухода Укрбуда, и тут часто проскакивали издевки над одним из форумчанином, который туда вложился в свое время.
Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!

Вложитесь.
Купи *авно-поддержи отечественного товаропроизводителя
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:40

  Serg-ik написав:
  Sidus написав:Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!

Вложитесь.
Купи *авно-поддержи отечественного товаропроизводителя


А более аргументированного ответа не стоит ожидать? ))
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:46

Sidus
Тот самый форумчанин, который в Генезис вложился, так и аргументировал: пересичный сам, своими деньгами голосует за *авно. Потому его и строят. Проезжал мимо Генезиса в воскресенье. Дом не у дороги, а на дороге. Как такое можно покупать?
Скажете, что не себе, для перепродажи? Возможно, что в этой стране на 1 дурака больше будет и Вы продадите
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:51

  Serg-ik написав:Sidus
Тот самый форумчанин, который в Генезис вложился, так и аргументировал: пересичный сам, своими деньгами голосует за *авно. Потому его и строят. Проезжал мимо Генезиса в воскресенье. Дом не у дороги, а на дороге. Как такое можно покупать?
Скажете, что не себе, для перепродажи? Возможно, что в этой стране на 1 дурака больше будет и Вы продадите

В чем проблема жить над дорогой, когда 70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)? Раздражает звук электродвигателя - купите этаж по-выше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:56

  Serg-ik написав:Sidus
Тот самый форумчанин, который в Генезис вложился, так и аргументировал: пересичный сам, своими деньгами голосует за *авно. Потому его и строят. Проезжал мимо Генезиса в воскресенье. Дом не у дороги, а на дороге. Как такое можно покупать?
Скажете, что не себе, для перепродажи? Возможно, что в этой стране на 1 дурака больше будет и Вы продадите


Вообще проблемы не вижу, там же есть и секции дальше от дороги. Кроме того рядом КПИ, идеально под сдачу студентам.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:04

  Sidus написав:..
Аналогичный вопрос по ЖК Генезису!
..

реально, в моменте все ЖК бывшего Укрбуда сейчас с разным успехом достраиваются.
но есть тонкий момент - общий баланс УБ, согласно аудиту КГС минус 2 ярда, достройки домов идут со средств "рассрочников" или продаж нераспроданных остатков, малина может быстро закончиться.
на 2 ярда обещало скупиться бетоном ипотечное агентство, но вопрос пока в воздухе - якобы, после принятия всех комплексов на баланс УБ. А там есть терки с минобороны.
У меня есть знакомый, что полгода назад был готов избавиться от квартиры примерно по соображениям Флая - кирдык мировой экономике там, еще какая-то паранойа. Могу поделиться контактом
sequence
 
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