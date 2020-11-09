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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:16
airmax78 написав:
70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)?
не слушайте этого балабола, этого в ближайшие 20 лет не будет.
такого процента электроавто нет ни в одной стране, производящей авто и не скоро будет.. Штаты вышли из соглашения по ограничению выбросов, следовательно б/у авто на бензине еще долго будут ехать к нам оттуда
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Serg-ik
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:44
Serg-ik написав: airmax78 написав:
70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)?
не слушайте этого балабола, этого в ближайшие 20 лет не будет.
такого процента электроавто нет ни в одной стране, производящей авто и не скоро будет.. Штаты вышли из соглашения по ограничению выбросов, следовательно б/у авто на бензине еще долго будут ехать к нам оттуда
Штаты вернутся в соглашение по ограничению выбросов уже в январе 2021, следовательно б/у авто на бензине там скоро закончатся, а к нам уже нарастающим потоком идут оттуда б/у автомобили на электричестве.
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airmax78
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:10
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)?
не слушайте этого балабола, этого в ближайшие 20 лет не будет.
такого процента электроавто нет ни в одной стране, производящей авто и не скоро будет.. Штаты вышли из соглашения по ограничению выбросов, следовательно б/у авто на бензине еще долго будут ехать к нам оттуда
Штаты вернутся в соглашение по ограничению выбросов уже в январе 2021, следовательно б/у авто на бензине там скоро закончатся, а к нам уже нарастающим потоком идут оттуда б/у автомобили на электричестве.
БУ-электромобили - это "пять"!
Половинный, если не меньше, пробег... кому этот хлам нужен?
А батарею заменить - выйдет пол-стоимости от нового электроавто
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:19
Serg-ik написав: airmax78 написав:
70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)?
не слушайте этого балабола, этого в ближайшие 20 лет не будет.
такого процента электроавто нет ни в одной стране, производящей авто и не скоро будет.. Штаты вышли из соглашения по ограничению выбросов, следовательно б/у авто на бензине еще долго будут ехать к нам оттуда
Это новый хит, пришёл на смену старому "выше энного этажа газов нетъ" ©
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:27
Рыба-сом написав:
..
Это новый хит, пришёл на смену старому "выше энного этажа газов нетъ" ©
а че, я думаю ближе к стратосфере воздух таки чище. Прохладнее, правда, придется лучше утеплиться
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sequence
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