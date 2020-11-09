Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)?
не слушайте этого балабола, этого в ближайшие 20 лет не будет. такого процента электроавто нет ни в одной стране, производящей авто и не скоро будет.. Штаты вышли из соглашения по ограничению выбросов, следовательно б/у авто на бензине еще долго будут ехать к нам оттуда
airmax78 написав:70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)?
не слушайте этого балабола, этого в ближайшие 20 лет не будет. такого процента электроавто нет ни в одной стране, производящей авто и не скоро будет.. Штаты вышли из соглашения по ограничению выбросов, следовательно б/у авто на бензине еще долго будут ехать к нам оттуда
Штаты вернутся в соглашение по ограничению выбросов уже в январе 2021, следовательно б/у авто на бензине там скоро закончатся, а к нам уже нарастающим потоком идут оттуда б/у автомобили на электричестве.
airmax78 написав:70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)?
не слушайте этого балабола, этого в ближайшие 20 лет не будет. такого процента электроавто нет ни в одной стране, производящей авто и не скоро будет.. Штаты вышли из соглашения по ограничению выбросов, следовательно б/у авто на бензине еще долго будут ехать к нам оттуда
Штаты вернутся в соглашение по ограничению выбросов уже в январе 2021, следовательно б/у авто на бензине там скоро закончатся, а к нам уже нарастающим потоком идут оттуда б/у автомобили на электричестве.
БУ-электромобили - это "пять"! Половинный, если не меньше, пробег... кому этот хлам нужен? А батарею заменить - выйдет пол-стоимости от нового электроавто
airmax78 написав:70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)?
не слушайте этого балабола, этого в ближайшие 20 лет не будет. такого процента электроавто нет ни в одной стране, производящей авто и не скоро будет.. Штаты вышли из соглашения по ограничению выбросов, следовательно б/у авто на бензине еще долго будут ехать к нам оттуда
sequence написав: У меня есть знакомый, что полгода назад был готов избавиться от квартиры примерно по соображениям Флая - кирдык мировой экономике там, еще какая-то паранойа. Могу поделиться контактом
Здесь хватает и своих параноиков - например, хоронящих доллар. При этом бетонооптимисты то ли по наивности, то ли по лицемерию их параноиками не считают, а лишь поддакивают - "значит будет дорожать, значит будет дорожать"
airmax78 написав:Штаты вернутся в соглашение по ограничению выбросов уже в январе 2021, следовательно б/у авто на бензине там скоро закончатся, а к нам уже нарастающим потоком идут оттуда б/у автомобили на электричестве.
БУ-электромобили - это "пять"! Половинный, если не меньше, пробег... кому этот хлам нужен? А батарею заменить - выйдет пол-стоимости от нового электроавто
Вы же обращали внимание, сколько на улицах Киева автомобилей Тесла, BMWi3, Chevy Bolt, e-golf. Про лифы я молчу - это ланосы электромобильного мира - их покупают по нужде.
airmax78 написав:Вы же обращали внимание, сколько на улицах Киева автомобилей Тесла, BMWi3, Chevy Bolt, e-golf. Про лифы я молчу - это ланосы электромобильного мира - их покупают по нужде.
В Киеве 13к электромобилей, включая гибриды. "Чистых" электро - около половины. На почти 4-миллионный город... А общий парк авто Киева - 1,2 млн.
Пока, как видмм, капля в море. Все будет зависеть от динамики, но даже с ежегодным удвоением (что недостижимо) до массового проникновения электрокаров - лет 5.
PS: кажется, опять запахло эфемерным "Киевом Фейслесса-Реуса"
Ребята из Tesla Service Kyiv рванули в Лос Анджелес. ОБА. С целью постановки на поток экспорта битых автомобилей Тесла из США в Украину и прочий постсовок. Конечно, боюсь, что основным целевым рынком для них очень скоро станет не Украина, а Россия. Но тем не менее. На поток. И ведь не одни они этим занимаются.