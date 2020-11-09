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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5570557155725573>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)?

не слушайте этого балабола, этого в ближайшие 20 лет не будет.
такого процента электроавто нет ни в одной стране, производящей авто и не скоро будет.. Штаты вышли из соглашения по ограничению выбросов, следовательно б/у авто на бензине еще долго будут ехать к нам оттуда
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:44

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)?

не слушайте этого балабола, этого в ближайшие 20 лет не будет.
такого процента электроавто нет ни в одной стране, производящей авто и не скоро будет.. Штаты вышли из соглашения по ограничению выбросов, следовательно б/у авто на бензине еще долго будут ехать к нам оттуда

Штаты вернутся в соглашение по ограничению выбросов уже в январе 2021, следовательно б/у авто на бензине там скоро закончатся, а к нам уже нарастающим потоком идут оттуда б/у автомобили на электричестве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:10

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)?

не слушайте этого балабола, этого в ближайшие 20 лет не будет.
такого процента электроавто нет ни в одной стране, производящей авто и не скоро будет.. Штаты вышли из соглашения по ограничению выбросов, следовательно б/у авто на бензине еще долго будут ехать к нам оттуда

Штаты вернутся в соглашение по ограничению выбросов уже в январе 2021, следовательно б/у авто на бензине там скоро закончатся, а к нам уже нарастающим потоком идут оттуда б/у автомобили на электричестве.

БУ-электромобили - это "пять"!
Половинный, если не меньше, пробег... кому этот хлам нужен?
А батарею заменить - выйдет пол-стоимости от нового электроавто
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:19

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)?

не слушайте этого балабола, этого в ближайшие 20 лет не будет.
такого процента электроавто нет ни в одной стране, производящей авто и не скоро будет.. Штаты вышли из соглашения по ограничению выбросов, следовательно б/у авто на бензине еще долго будут ехать к нам оттуда

Это новый хит, пришёл на смену старому "выше энного этажа газов нетъ" ©
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:27

  Рыба-сом написав:..
Это новый хит, пришёл на смену старому "выше энного этажа газов нетъ" ©

а че, я думаю ближе к стратосфере воздух таки чище. Прохладнее, правда, придется лучше утеплиться
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:56

  sequence написав: У меня есть знакомый, что полгода назад был готов избавиться от квартиры примерно по соображениям Флая - кирдык мировой экономике там, еще какая-то паранойа. Могу поделиться контактом


Здесь хватает и своих параноиков - например, хоронящих доллар. При этом бетонооптимисты то ли по наивности, то ли по лицемерию их параноиками не считают, а лишь поддакивают - "значит будет дорожать, значит будет дорожать"
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:14

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Штаты вернутся в соглашение по ограничению выбросов уже в январе 2021, следовательно б/у авто на бензине там скоро закончатся, а к нам уже нарастающим потоком идут оттуда б/у автомобили на электричестве.

БУ-электромобили - это "пять"!
Половинный, если не меньше, пробег... кому этот хлам нужен?
А батарею заменить - выйдет пол-стоимости от нового электроавто

Вы же обращали внимание, сколько на улицах Киева автомобилей Тесла, BMWi3, Chevy Bolt, e-golf. Про лифы я молчу - это ланосы электромобильного мира - их покупают по нужде.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:30

  airmax78 написав:Вы же обращали внимание, сколько на улицах Киева автомобилей Тесла, BMWi3, Chevy Bolt, e-golf. Про лифы я молчу - это ланосы электромобильного мира - их покупают по нужде.


В Киеве 13к электромобилей, включая гибриды. "Чистых" электро - около половины. На почти 4-миллионный город... А общий парк авто Киева - 1,2 млн.

Пока, как видмм, капля в море. Все будет зависеть от динамики, но даже с ежегодным удвоением (что недостижимо) до массового проникновения электрокаров - лет 5.

PS: кажется, опять запахло эфемерным "Киевом Фейслесса-Реуса" :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Варшавский плюс открыл продажу нового дома №13.10, налетай-разгребай пока не подорожало!
https://plus.varshavsky.com.ua/ua/kvart ... dtaXIubmV0
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:57

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Вы же обращали внимание, сколько на улицах Киева автомобилей Тесла, BMWi3, Chevy Bolt, e-golf. Про лифы я молчу - это ланосы электромобильного мира - их покупают по нужде.


В Киеве 13к электромобилей, включая гибриды. "Чистых" электро - около половины. На почти 4-миллионный город... А общий парк авто Киева - 1,2 млн.

Пока, как видмм, капля в море. Все будет зависеть от динамики, но даже с ежегодным удвоением (что недостижимо) до массового проникновения электрокаров - лет 5.

PS: кажется, опять запахло эфемерным "Киевом Фейслесса-Реуса" :mrgreen:

Ребята из Tesla Service Kyiv рванули в Лос Анджелес. ОБА. С целью постановки на поток экспорта битых автомобилей Тесла из США в Украину и прочий постсовок. Конечно, боюсь, что основным целевым рынком для них очень скоро станет не Украина, а Россия. Но тем не менее. На поток. И ведь не одни они этим занимаются.
airmax78
 
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