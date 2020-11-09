|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:00
как можно покупать такое гетто?? 2 года назад я думал что мордор от киевгорстроя на драгоманова это хит, но когда смотрю подход столицы групп к галактике и варшавскому то понимаю что я сильно недооценивал некоторых застройщиков
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3562
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 594 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:21
airmax78 написав:
Ребята из Tesla Service Kyiv рванули в Лос Анджелес. ОБА. С целью постановки на поток экспорта битых автомобилей Тесла из США в Украину и прочий постсовок.
Держи нас в курсе, Максим. Я, грешным делом, не сразу понял, что командировка владельцев СТО трансформирует автомобильный рынок целого мегаполиса
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8193
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1498 раз.
- Подякували: 3377 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:25
Жека79 написав:
как можно покупать такое гетто?? 2 года назад я думал что мордор от киевгорстроя на драгоманова это хит, но когда смотрю подход столицы групп к галактике и варшавскому то понимаю что я сильно недооценивал некоторых застройщиков
Нормальне житло))
Для гарних, успішних, розумних і далекоглядних людей)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21695
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1248 раз.
- Подякували: 2231 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19534
|3256637
|
Вів 10 лис, 2020 10:40
Bolt
|
|8
|20019
|
|
|129
|230348
|
|