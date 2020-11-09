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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:00
как можно покупать такое гетто?? 2 года назад я думал что мордор от киевгорстроя на драгоманова это хит, но когда смотрю подход столицы групп к галактике и варшавскому то понимаю что я сильно недооценивал некоторых застройщиков
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Вів 10 лис, 2020 19:21
airmax78 написав:
Ребята из Tesla Service Kyiv рванули в Лос Анджелес. ОБА. С целью постановки на поток экспорта битых автомобилей Тесла из США в Украину и прочий постсовок.
Держи нас в курсе, Максим. Я, грешным делом, не сразу понял, что командировка владельцев СТО трансформирует автомобильный рынок целого мегаполиса
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Додано: Вів 10 лис, 2020 19:25
Жека79 написав:
как можно покупать такое гетто?? 2 года назад я думал что мордор от киевгорстроя на драгоманова это хит, но когда смотрю подход столицы групп к галактике и варшавскому то понимаю что я сильно недооценивал некоторых застройщиков
Нормальне житло))
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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 10 лис, 2020 19:43
airmax78 написав: Serg-ik написав:Sidus
Тот самый форумчанин, который в Генезис вложился, так и аргументировал: пересичный сам, своими деньгами голосует за *авно. Потому его и строят. Проезжал мимо Генезиса в воскресенье. Дом не у дороги, а на дороге. Как такое можно покупать?
Скажете, что не себе, для перепродажи? Возможно, что в этой стране на 1 дурака больше будет и Вы продадите
В чем проблема жить над дорогой, когда 70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)? Раздражает звук электродвигателя - купите этаж по-выше.
Давно вам ваганыча не выписывали, совсем расслабились.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 19:49
zРадио написав: airmax78 написав:
Ребята из Tesla Service Kyiv рванули в Лос Анджелес. ОБА. С целью постановки на поток экспорта битых автомобилей Тесла из США в Украину и прочий постсовок.
Держи нас в курсе, Максим. Я, грешным делом, не сразу понял, что командировка владельцев СТО трансформирует автомобильный рынок целого мегаполиса
Эти парни очень талантливые. И рано или поздно Маск их либо посадит, либо возьмет руководить глобальным сервисом Тесла.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 21:04
Купуйте поки дешево. В найближчі 5 років нерухомість буде тільки дорожчати.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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tobias
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Додано: Вів 10 лис, 2020 21:08
tobias написав:
Купуйте поки дешево. В найближчі 5 років нерухомість буде тільки дорожчати.
А з 6-го почне дешевшати?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 21:12
Sidus написав: RomaS написав:
Господа эксперты, что скажете за Метрополис? Достроят?
Аналогичный вопрос по ЖК Генезису!
Судя по динамике, он неплохо начал строится после ухода Укрбуда, и тут часто проскакивали издевки над одним из форумчанином, который туда вложился в свое время.
Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!
прошли те времена когда тут обсуждали различных ЖК, + и -, ценовые перспективы и т.д.
без потоков овна и подсознания новоявленных "экспертов"
но те времена прошли...увы...
см.ЛС
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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