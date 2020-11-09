RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5571557255735574>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 204
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
21%
42
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:00

  remark написав:Варшавский плюс открыл продажу нового дома №13.10, налетай-разгребай пока не подорожало!
https://plus.varshavsky.com.ua/ua/kvart ... dtaXIubmV0


как можно покупать такое гетто?? 2 года назад я думал что мордор от киевгорстроя на драгоманова это хит, но когда смотрю подход столицы групп к галактике и варшавскому то понимаю что я сильно недооценивал некоторых застройщиков
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3562
З нами з: 25.12.14
Подякував: 404 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:21

  airmax78 написав:Ребята из Tesla Service Kyiv рванули в Лос Анджелес. ОБА. С целью постановки на поток экспорта битых автомобилей Тесла из США в Украину и прочий постсовок.


Держи нас в курсе, Максим. Я, грешным делом, не сразу понял, что командировка владельцев СТО трансформирует автомобильный рынок целого мегаполиса :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8195
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 3378 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:25

  Жека79 написав:
  remark написав:Варшавский плюс открыл продажу нового дома №13.10, налетай-разгребай пока не подорожало!
https://plus.varshavsky.com.ua/ua/kvart ... dtaXIubmV0


как можно покупать такое гетто?? 2 года назад я думал что мордор от киевгорстроя на драгоманова это хит, но когда смотрю подход столицы групп к галактике и варшавскому то понимаю что я сильно недооценивал некоторых застройщиков

Нормальне житло))
Для гарних, успішних, розумних і далекоглядних людей)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21696
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:43

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Sidus
Тот самый форумчанин, который в Генезис вложился, так и аргументировал: пересичный сам, своими деньгами голосует за *авно. Потому его и строят. Проезжал мимо Генезиса в воскресенье. Дом не у дороги, а на дороге. Как такое можно покупать?
Скажете, что не себе, для перепродажи? Возможно, что в этой стране на 1 дурака больше будет и Вы продадите

В чем проблема жить над дорогой, когда 70% автомобилей на дороге - электромобили (а когда его закончат и вы сделаете ремонт - так и будет)? Раздражает звук электродвигателя - купите этаж по-выше.

Давно вам ваганыча не выписывали, совсем расслабились.
kyk
 
Повідомлень: 916
З нами з: 24.01.12
Подякував: 122 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:49

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ребята из Tesla Service Kyiv рванули в Лос Анджелес. ОБА. С целью постановки на поток экспорта битых автомобилей Тесла из США в Украину и прочий постсовок.


Держи нас в курсе, Максим. Я, грешным делом, не сразу понял, что командировка владельцев СТО трансформирует автомобильный рынок целого мегаполиса :mrgreen:

Эти парни очень талантливые. И рано или поздно Маск их либо посадит, либо возьмет руководить глобальным сервисом Тесла.
airmax78
 
Повідомлень: 36599
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:04

Купуйте поки дешево. В найближчі 5 років нерухомість буде тільки дорожчати.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5048
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:08

  tobias написав:Купуйте поки дешево. В найближчі 5 років нерухомість буде тільки дорожчати.

А з 6-го почне дешевшати?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 713
З нами з: 25.12.15
Подякував: 125 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:12

  Sidus написав:
  RomaS написав:Господа эксперты, что скажете за Метрополис? Достроят?

Аналогичный вопрос по ЖК Генезису!
Судя по динамике, он неплохо начал строится после ухода Укрбуда, и тут часто проскакивали издевки над одним из форумчанином, который туда вложился в свое время.
Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!

прошли те времена когда тут обсуждали различных ЖК, + и -, ценовые перспективы и т.д.
без потоков овна и подсознания новоявленных "экспертов"
но те времена прошли...увы...

см.ЛС
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11858
З нами з: 05.06.13
Подякував: 573 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:36

  tobias написав:Купуйте поки дешево. В найближчі 5 років нерухомість буде тільки дорожчати.


Пифия, вы?) Не сочтите за предъяву, но разве подобные оценки, чтобы можно было к ним серьезно относиться, не должны сопровождаться аргументами?

Иначе придется пожурить вас за то, что год назад не предупредили нас, сирых, о надвигающейся пандемии :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8195
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 3378 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:47

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Слушай, ну ты то как-то смог заработать 200 косарей на прелесть на Минской. И, вроде, не сильно напрягался как я понял. Взятки-мутки? Нетрудовые доходы? Ты супер-уникальный единственный и неповторимый, такихбольшенет?


Во-первых, то было 1,6 млн грн - ты уже успел забыть. Во-вторых, даже тогда 200к и 400к для покупателя бетона - это как земля и небо

хосспади...в 2011м что 200 что 400куе для массовых покупателей было недостижимое "небо", можно спросить у серж-ИКа у которого сейчас бюджет покупки 1,4млн грн, и это после Х3,5 девальвации с 11го и он ТОП а не пересичный
...а для "пересичных" эти цифры хоть в юсд хоть в грн как были так и есть из серии "сынку цэ ж хфантастика"
а "земля" это уровень 30-40куе...


понравилась цитата зРадиста купившего за 200куе 2к на Минской в 2011м)
"Денег у этих людей столько, сколько есть, не потому что они ленивы, или не склонны к риску, а потому что это типичные для локации доходы! Тот небольшой объем предложения дорогого жилья, которое ты сюда несешь в качестве референса, монетизируется нетрудовыми доходами (читай - взятками и мутками). Не стоит предлагать взрослым людям с устоявшимся ценностным набором изменить себя и быть, как тебе кажется, "лучше". В конце концов, ты сам не относишься к хозяевам жизни, а только заглядываешь им в рот..."

мне вот только интересно как можно получать взятки при торговле памперсами и прокладками? б/у парил шоле??? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11858
З нами з: 05.06.13
Подякував: 573 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5571557255735574>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1952, 1953, 1954
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19534 3256784
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 10:40
Bolt
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20020
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230352
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.