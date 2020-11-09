Додано: Вів 10 лис, 2020 21:47

zРадио написав: airmax78 написав: Слушай, ну ты то как-то смог заработать 200 косарей на прелесть на Минской. И, вроде, не сильно напрягался как я понял. Взятки-мутки? Нетрудовые доходы? Ты супер-уникальный единственный и неповторимый, такихбольшенет? Слушай, ну ты то как-то смог заработать 200 косарей на прелесть на Минской. И, вроде, не сильно напрягался как я понял. Взятки-мутки? Нетрудовые доходы? Ты супер-уникальный единственный и неповторимый, такихбольшенет?



Во-первых, то было 1,6 млн грн - ты уже успел забыть. Во-вторых, даже тогда 200к и 400к для покупателя бетона - это как земля и небо - ты уже успел забыть. Во-вторых,

"Денег у этих людей столько, сколько есть, не потому что они ленивы, или не склонны к риску, а потому что это типичные для локации доходы! Тот небольшой объем предложения дорогого жилья, которое ты сюда несешь в качестве референса, монетизируется нетрудовыми доходами (читай - взятками и мутками). Не стоит предлагать взрослым людям с устоявшимся ценностным набором изменить себя и быть, как тебе кажется, "лучше". В конце концов, ты сам не относишься к хозяевам жизни, а только заглядываешь им в рот..."

хосспади...в 2011м что 200 что 400куе для массовых покупателей было недостижимое "небо", можно спросить у серж-ИКа у которого сейчас бюджет покупки 1,4млн грн, и это после Х3,5 девальвации с 11го и он ТОП а не пересичный...а для "пересичных" эти цифры хоть в юсд хоть в грн как были так и есть из серии "сынку цэ ж хфантастика"а "земля" это уровень 30-40куе...понравилась цитатакупившего за 200куе 2к на Минской в 2011м)мне вот только интересно как можно получать взятки при торговле памперсами и прокладками? б/у парил шоле???