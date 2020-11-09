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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5571557255735574

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 204
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
21%
42
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:36

  remark написав:
  tobias написав:Купуйте поки дешево. В найближчі 5 років нерухомість буде тільки дорожчати.

А з 6-го почне дешевшати?

тут кіно може початися після "ковіда вихідного дня"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 5571557255735574
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