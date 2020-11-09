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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лис, 2020 22:36
remark написав: tobias написав:
Купуйте поки дешево. В найближчі 5 років нерухомість буде тільки дорожчати.
А з 6-го почне дешевшати?
тут кіно може початися після "ковіда вихідного дня"
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Вів 10 лис, 2020 10:40
Bolt
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