|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лис, 2020 22:36
remark написав: tobias написав:
Купуйте поки дешево. В найближчі 5 років нерухомість буде тільки дорожчати.
А з 6-го почне дешевшати?
тут кіно може початися після "ковіда вихідного дня"
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22017
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1605 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 10 лис, 2020 23:00
Прохожий
слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8196
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1498 раз.
- Подякували: 3379 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
Додано: Сер 11 лис, 2020 00:47
немного пиара от луны, если кому интересно
Этот год был для нас самым трудным за все 12 лет. В марте мы почуяли, что надвигается шторм, и начали экстренную подготовку. Нам пришлось попрощаться с 14 прекрасными членами нашей команды - это было наше первое сокращение в истории, это было супер тяжело. Всей остальной команде, и себе в первую очередь, мы сильно сократили зарплату. Закрыли офис, урезали все возможные расходы. Насушили сухарей, задраили все люки и приготовились к путешествию в шторм.
У нас был План А, План Ж и план ПЖ (догадайтесь, что это значит). План ПЖ подразумевал наши действия в случае падения выручки на 90% (или в 10 раз). В этом плане у нас хватало еды и воды на всю команду на 6 месяцев, а дальше всё.
Мы работали по 12-14 часов в день. Было 2 варианта дедлайна: "на сегодня" или "на завтра", все остальное не важно. За апрель мы по ощущениям сделали больше задач, чем за весь 2019 год. Мы со всей силы старались помочь нашим клиентам - застройщикам, агентствам недвижимости, порталам - сохранить (не увеличить - сохранить) их продажи и соответственно нашу выручку. Сделки на рынке недвижимости тогда замерли, никто не знал как долго это продлится, все готовились к худшему и максимально экономили деньги...
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4742
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 01:59
baraka написав:
немного пиара от луны, если кому интересноЭтот год был для нас самым трудным за все 12 лет. В марте мы почуяли, что надвигается шторм, и начали экстренную подготовку. Нам пришлось попрощаться с 14 прекрасными членами нашей команды - это было наше первое сокращение в истории, это было супер тяжело. Всей остальной команде, и себе в первую очередь, мы сильно сократили зарплату. Закрыли офис, урезали все возможные расходы. Насушили сухарей, задраили все люки и приготовились к путешествию в шторм.
У нас был План А, План Ж и план ПЖ (догадайтесь, что это значит). План ПЖ подразумевал наши действия в случае падения выручки на 90% (или в 10 раз). В этом плане у нас хватало еды и воды на всю команду на 6 месяцев, а дальше всё.
Мы работали по 12-14 часов в день. Было 2 варианта дедлайна: "на сегодня" или "на завтра", все остальное не важно. За апрель мы по ощущениям сделали больше задач, чем за весь 2019 год. Мы со всей силы старались помочь нашим клиентам - застройщикам, агентствам недвижимости, порталам - сохранить (не увеличить - сохранить) их продажи и соответственно нашу выручку. Сделки на рынке недвижимости тогда замерли, никто не знал как долго это продлится, все готовились к худшему и максимально экономили деньги...
Так чем закончилось? Хэппиенд? Зря переживали, судя по видосикам Димона?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36600
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4359 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 лис, 2020 02:14
zРадио написав:Прохожий
слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...
5,05
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11436
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5291 раз.
- Подякували: 2821 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19534
|3256952
|
Вів 10 лис, 2020 10:40
Bolt
|
|8
|20023
|
|
|129
|230357
|
|