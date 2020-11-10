тут кіно може початися після "ковіда вихідного дня"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лис, 2020 22:36
тут кіно може початися після "ковіда вихідного дня"
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Додано: Вів 10 лис, 2020 23:00
Прохожий
слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...
Додано: Сер 11 лис, 2020 00:47
немного пиара от луны, если кому интересно
Этот год был для нас самым трудным за все 12 лет. В марте мы почуяли, что надвигается шторм, и начали экстренную подготовку. Нам пришлось попрощаться с 14 прекрасными членами нашей команды - это было наше первое сокращение в истории, это было супер тяжело. Всей остальной команде, и себе в первую очередь, мы сильно сократили зарплату. Закрыли офис, урезали все возможные расходы. Насушили сухарей, задраили все люки и приготовились к путешествию в шторм.
У нас был План А, План Ж и план ПЖ (догадайтесь, что это значит). План ПЖ подразумевал наши действия в случае падения выручки на 90% (или в 10 раз). В этом плане у нас хватало еды и воды на всю команду на 6 месяцев, а дальше всё.
Мы работали по 12-14 часов в день. Было 2 варианта дедлайна: "на сегодня" или "на завтра", все остальное не важно. За апрель мы по ощущениям сделали больше задач, чем за весь 2019 год. Мы со всей силы старались помочь нашим клиентам - застройщикам, агентствам недвижимости, порталам - сохранить (не увеличить - сохранить) их продажи и соответственно нашу выручку. Сделки на рынке недвижимости тогда замерли, никто не знал как долго это продлится, все готовились к худшему и максимально экономили деньги...
Додано: Сер 11 лис, 2020 01:59
Так чем закончилось? Хэппиенд? Зря переживали, судя по видосикам Димона?
Додано: Сер 11 лис, 2020 02:14
5,05
Додано: Сер 11 лис, 2020 04:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
харошая ветка как санта барбара - если не заходил то читаеш как будто ничего не пропустил )
радиво грит "риста неть" а кто мониторит свой сегмент грит иначе
забыл кто тут глафный по орфографии
Додано: Сер 11 лис, 2020 04:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
радиво (почти без иронии) чисто для подтверждения твоих слов можеш найти
требования:
локация - 500 метров до метро кпи/лукьяновка (выше пр победы и не выходящие не на победы не на трамвай)
комнатность - 2
цена - 55-60к
панель (не первый этаж)
на июнь было 5 - последние пару месяцев 0 !!!
а так я согласен что должно падать но всё наоборот ... может просто попизжее
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