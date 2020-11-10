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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5571557255735574

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:36

  remark написав:
  tobias написав:Купуйте поки дешево. В найближчі 5 років нерухомість буде тільки дорожчати.

А з 6-го почне дешевшати?

тут кіно може початися після "ковіда вихідного дня"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 23:00

Прохожий

слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 00:47

немного пиара от луны, если кому интересно

Этот год был для нас самым трудным за все 12 лет. В марте мы почуяли, что надвигается шторм, и начали экстренную подготовку. Нам пришлось попрощаться с 14 прекрасными членами нашей команды - это было наше первое сокращение в истории, это было супер тяжело. Всей остальной команде, и себе в первую очередь, мы сильно сократили зарплату. Закрыли офис, урезали все возможные расходы. Насушили сухарей, задраили все люки и приготовились к путешествию в шторм.

У нас был План А, План Ж и план ПЖ (догадайтесь, что это значит). План ПЖ подразумевал наши действия в случае падения выручки на 90% (или в 10 раз). В этом плане у нас хватало еды и воды на всю команду на 6 месяцев, а дальше всё.

Мы работали по 12-14 часов в день. Было 2 варианта дедлайна: "на сегодня" или "на завтра", все остальное не важно. За апрель мы по ощущениям сделали больше задач, чем за весь 2019 год. Мы со всей силы старались помочь нашим клиентам - застройщикам, агентствам недвижимости, порталам - сохранить (не увеличить - сохранить) их продажи и соответственно нашу выручку. Сделки на рынке недвижимости тогда замерли, никто не знал как долго это продлится, все готовились к худшему и максимально экономили деньги...
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 01:59

  baraka написав:немного пиара от луны, если кому интересно

Этот год был для нас самым трудным за все 12 лет. В марте мы почуяли, что надвигается шторм, и начали экстренную подготовку. Нам пришлось попрощаться с 14 прекрасными членами нашей команды - это было наше первое сокращение в истории, это было супер тяжело. Всей остальной команде, и себе в первую очередь, мы сильно сократили зарплату. Закрыли офис, урезали все возможные расходы. Насушили сухарей, задраили все люки и приготовились к путешествию в шторм.

У нас был План А, План Ж и план ПЖ (догадайтесь, что это значит). План ПЖ подразумевал наши действия в случае падения выручки на 90% (или в 10 раз). В этом плане у нас хватало еды и воды на всю команду на 6 месяцев, а дальше всё.

Мы работали по 12-14 часов в день. Было 2 варианта дедлайна: "на сегодня" или "на завтра", все остальное не важно. За апрель мы по ощущениям сделали больше задач, чем за весь 2019 год. Мы со всей силы старались помочь нашим клиентам - застройщикам, агентствам недвижимости, порталам - сохранить (не увеличить - сохранить) их продажи и соответственно нашу выручку. Сделки на рынке недвижимости тогда замерли, никто не знал как долго это продлится, все готовились к худшему и максимально экономили деньги...

Так чем закончилось? Хэппиенд? Зря переживали, судя по видосикам Димона?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 02:14

  zРадио написав:Прохожий

слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...


5,05
:(
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 04:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

харошая ветка как санта барбара - если не заходил то читаеш как будто ничего не пропустил )

радиво грит "риста неть" а кто мониторит свой сегмент грит иначе

забыл кто тут глафный по орфографии ;)
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 04:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

радиво (почти без иронии) чисто для подтверждения твоих слов можеш найти
требования:
локация - 500 метров до метро кпи/лукьяновка (выше пр победы и не выходящие не на победы не на трамвай)
комнатность - 2
цена - 55-60к
панель (не первый этаж)

на июнь было 5 - последние пару месяцев 0 !!!

а так я согласен что должно падать но всё наоборот ... может просто попизжее
fenix81
 
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