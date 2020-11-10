Додано: Сер 11 лис, 2020 00:47

немного пиара от луны, если кому интересно



Этот год был для нас самым трудным за все 12 лет. В марте мы почуяли, что надвигается шторм, и начали экстренную подготовку. Нам пришлось попрощаться с 14 прекрасными членами нашей команды - это было наше первое сокращение в истории, это было супер тяжело. Всей остальной команде, и себе в первую очередь, мы сильно сократили зарплату. Закрыли офис, урезали все возможные расходы. Насушили сухарей, задраили все люки и приготовились к путешествию в шторм.



У нас был План А, План Ж и план ПЖ (догадайтесь, что это значит). План ПЖ подразумевал наши действия в случае падения выручки на 90% (или в 10 раз). В этом плане у нас хватало еды и воды на всю команду на 6 месяцев, а дальше всё.



Мы работали по 12-14 часов в день. Было 2 варианта дедлайна: "на сегодня" или "на завтра", все остальное не важно. За апрель мы по ощущениям сделали больше задач, чем за весь 2019 год. Мы со всей силы старались помочь нашим клиентам - застройщикам, агентствам недвижимости, порталам - сохранить (не увеличить - сохранить) их продажи и соответственно нашу выручку. Сделки на рынке недвижимости тогда замерли, никто не знал как долго это продлится, все готовились к худшему и максимально экономили деньги...