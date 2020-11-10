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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5572557355745575

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:24

  BIGor написав:
  flyman написав:тут кіно може початися після "ковіда вихідного дня"

Як бачите - Ковід-19 тільки плюс для КРЖН. Виходить чим гірше ситуація в Україні - тим краще для КРЖН. Третє правило Трібеки.
Тим часом індекс бомбера знову оновив хаї за останні 4 роки https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

дивись, ВВП падає, доходи від гастріків теж просіли.
Єдине, що пояснює, це те що, народ змінив звички по витратам, і замість імпорта і Єгиптів перемкнулися на ремонти та нерухомість.
Рано чи пізно піпл "наїстьця і насититься" потратить заначки і витрусить матраси, а далі без підсоса РН/КРЖН буль-буль до дна.

Я так бачу.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:34

  remark написав:
  tobias написав:Купуйте поки дешево. В найближчі 5 років нерухомість буде тільки дорожчати.

А з 6-го почне дешевшати?

з 6-8 можливо (2026-2030)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:44

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:тут кіно може початися після "ковіда вихідного дня"

Як бачите - Ковід-19 тільки плюс для КРЖН. Виходить чим гірше ситуація в Україні - тим краще для КРЖН. Третє правило Трібеки.
Тим часом індекс бомбера знову оновив хаї за останні 4 роки https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

дивись, ВВП падає, доходи від гастріків теж просіли.
Єдине, що пояснює, це те що, народ змінив звички по витратам, і замість імпорта і Єгиптів перемкнулися на ремонти та нерухомість.
Рано чи пізно піпл "наїстьця і насититься" потратить заначки і витрусить матраси, а далі без підсоса РН/КРЖН буль-буль до дна.

Я так бачу.

"ІМпАтєка - нас спасьот! © :mrgreen:
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Долярчик
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Для Флаймена

Даю наводку в обмен на водку
http://www.zhitlo-invest.kiev.ua/ru/obj ... bnovlenniy
Осилишь?

9000 за метр в сданом
http://www.zhitlo-invest.kiev.ua/ru/obj ... yakovskogo
Serg-ik
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