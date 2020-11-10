Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
дивись, ВВП падає, доходи від гастріків теж просіли. Єдине, що пояснює, це те що, народ змінив звички по витратам, і замість імпорта і Єгиптів перемкнулися на ремонти та нерухомість. Рано чи пізно піпл "наїстьця і насититься" потратить заначки і витрусить матраси, а далі без підсоса РН/КРЖН буль-буль до дна.
дивись, ВВП падає, доходи від гастріків теж просіли. Єдине, що пояснює, це те що, народ змінив звички по витратам, і замість імпорта і Єгиптів перемкнулися на ремонти та нерухомість. Рано чи пізно піпл "наїстьця і насититься" потратить заначки і витрусить матраси, а далі без підсоса РН/КРЖН буль-буль до дна.