Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
дивись, ВВП падає, доходи від гастріків теж просіли. Єдине, що пояснює, це те що, народ змінив звички по витратам, і замість імпорта і Єгиптів перемкнулися на ремонти та нерухомість. Рано чи пізно піпл "наїстьця і насититься" потратить заначки і витрусить матраси, а далі без підсоса РН/КРЖН буль-буль до дна.
дивись, ВВП падає, доходи від гастріків теж просіли. Єдине, що пояснює, це те що, народ змінив звички по витратам, і замість імпорта і Єгиптів перемкнулися на ремонти та нерухомість. Рано чи пізно піпл "наїстьця і насититься" потратить заначки і витрусить матраси, а далі без підсоса РН/КРЖН буль-буль до дна.
Не будет ипотеки в обозримом будущем, банки не будут выдавать кредиты, так как 90% заемщиком не смогут подтвердить официально своих доходов - а там с этим стало строго. Не говоря уже о высоких ставках ипотеки. Так что я скорее склоняюсь, что цены не вырастут в среднесроке, но возможно и не упадут.
RomaS написав:Господа эксперты, что скажете за Метрополис? Достроят?
Аналогичный вопрос по ЖК Генезису! Судя по динамике, он неплохо начал строится после ухода Укрбуда, и тут часто проскакивали издевки над одним из форумчанином, который туда вложился в свое время. Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!
Генезис показывает отличную динамику с развала укрбуда. Над чем потешаются некоторые форумчане неясно, место очень спорное, но студентам будет нормально. Не знаю насчет стоимости, думаю уже намного больше 20ти куе за студию.
100%. С каждым умершим борьба за освободившиеся квадратные метры усиливается, что очевидно приводит к росту цены. Как кстати и с каждым уволенным: раньше он мог жить на работе, а теперь ему нужно покупать хатынку. Да, и наконец нужно не забывать инфляция - она копеечная уже второй год. И все сохранные деньги кидаются в топку КРЖН. И последнее, пока не многим очевидное: президент объявил о программе здоровая нация: а значит борьба с ожирением, с избыточным весом, с нездоровой едой - а значит можно и нужно меньше есть и сэкономленное вкладывать в КРЖН.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Во времена турбулентности и неопределенности, людям нужна точка опоры. Что-то стабильное и осязаемое. Место, где можно укрыться от невзгод и подстерегающих на каждом углу опасностей. Неудивительно, что недвижимость растет в цене. +3 закона Трибеки.