Додано: Сер 11 лис, 2020 11:50

BIGor написав: flyman написав: тут кіно може початися після "ковіда вихідного дня" тут кіно може початися після "ковіда вихідного дня"

Як бачите - Ковід-19 тільки плюс для КРЖН. Виходить чим гірше ситуація в Україні - тим краще для КРЖН. Третє правило Трібеки.

Тим часом індекс бомбера знову оновив хаї за останні 4 роки https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell



100%. С каждым умершим борьба за освободившиеся квадратные метры усиливается, что очевидно приводит к росту цены. Как кстати и с каждым уволенным: раньше он мог жить на работе, а теперь ему нужно покупать хатынку. Да, и наконец нужно не забывать инфляция - она копеечная уже второй год. И все сохранные деньги кидаются в топку КРЖН. И последнее, пока не многим очевидное: президент объявил о программе здоровая нация: а значит борьба с ожирением, с избыточным весом, с нездоровой едой - а значит можно и нужно меньше есть и сэкономленное вкладывать в КРЖН. 100%. С каждым умершим борьба за освободившиеся квадратные метры усиливается, что очевидно приводит к росту цены. Как кстати и с каждым уволенным: раньше он мог жить на работе, а теперь ему нужно покупать хатынку. Да, и наконец нужно не забывать инфляция - она копеечная уже второй год. И все сохранные деньги кидаются в топку КРЖН. И последнее, пока не многим очевидное: президент объявил о программе здоровая нация: а значит борьба с ожирением, с избыточным весом, с нездоровой едой - а значит можно и нужно меньше есть и сэкономленное вкладывать в КРЖН.

