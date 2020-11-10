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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:49
hume написав:
Генезис ..... место очень спорное, но студентам будет нормально
Ну да, это же тараканы, а не люди...
НУ то такое...арендатор проголосует своим баблом. Но только после того, как арендодатель проголосует своим
С земелькой там всё "ок"?
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Додано: Сер 11 лис, 2020 12:51
airmax78 написав:
Так чем закончилось? Хэппиенд? Зря переживали, судя по
видосикам Димона?
риторический вопрос.
даже если было бы всё плохо (но никто не говорит, что сейчас хорошо) и они реально шли бы ко дну - их бы кто-то купил из-за их клиентской базы.
Востаннє редагувалось baraka
в Сер 11 лис, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 12:54
zРадио написав: tobias написав:
Купуйте поки дешево. В найближчі 5 років нерухомість буде тільки дорожчати.
Пифия, вы?) Не сочтите за предъяву, но разве подобные оценки, чтобы можно было к ним серьезно относиться, не должны сопровождаться аргументами?
Иначе придется пожурить вас за то, что год назад не предупредили нас, сирых, о надвигающейся пандемии
Ну это Кухар заявил про 5 лет роста в интервью Бахматову. Думаю мысля оттуда пошла. Там же и пруфы были и прогноз курса и т.д.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 12:56
Sidus написав: Долярчик написав: flyman написав:
Я так бачу.
"ІМпАтєка - нас спасьот! ©
Не будет ипотеки в обозримом будущем, банки не будут выдавать кредиты, так как 90% заемщиком не смогут подтвердить официально своих доходов - а там с этим стало строго.
Не говоря уже о высоких ставках ипотеки.
Так что я скорее склоняюсь, что цены не вырастут в среднесроке, но возможно и не упадут
.
То ціни, мабуть, будуть падати тоді, коли вздовж дороги на тротуарах будуть валятись трупи........ трупи забудовників!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:09
fasser написав:
Ну это Кухар заявил про 5 лет роста в интервью Бахматову. Думаю мысля оттуда пошла. Там же и пруфы были и прогноз курса и т.д.
Ааа, тогда ясно)) Кухар - это сказочник, который и гончаруковско-профанскую пятилетку роста ВВП на 40% пиарил. Причем тогда, когда еврозона уже безо всякой пандемии была в рецессии, и охлаждение мировой экономики на ближайшие 2 года было очевидным даже маломальски грамотным людям
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:14
Долярчик написав:
"Ні на кого не надійтесь - лиш на себе покладайтесь!"©
Верни подпись. Форум должен знать своих героев.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:15
zРадио написав:
Ааа, тогда ясно)) Кухар - это сказочник, который и гончаруковско-профанскую пятилетку роста ВВП на 40% пиарил.
а я верю, что у таких ребят 5 лет будет расти без остановки. Просто ни не говорят о сегменте, в котором будет расти. Небольшое количество усадеб, особняков и квартир в элитных домах, которые они друг другу будут продавать, несомненно с каждой транзакцией за каждый украденный миллион будет расти в цене
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:21
Serg-ik написав:
а я верю, что у таких ребят 5 лет будет расти без остановки. Просто ни не говорят о сегменте, в котором будет расти. Небольшое количество усадеб, особняков и квартир в элитных домах, которые они друг другу будут продавать, несомненно с каждой транзакцией за каждый украденный миллион будет расти в цене
Он, кстати, спрогнозировал, что у пересичных в следующем году зп вырастет на 20% в долларе т.к. будет большая конкуренция за рабочую силу на растущей экономике.
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