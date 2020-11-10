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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5574557555765577>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Генезис ..... место очень спорное, но студентам будет нормально

Ну да, это же тараканы, а не люди...
НУ то такое...арендатор проголосует своим баблом. Но только после того, как арендодатель проголосует своим

С земелькой там всё "ок"?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:51

  airmax78 написав:Так чем закончилось? Хэппиенд? Зря переживали, судя по
видосикам Димона?


риторический вопрос.

даже если было бы всё плохо (но никто не говорит, что сейчас хорошо) и они реально шли бы ко дну - их бы кто-то купил из-за их клиентской базы.
Востаннє редагувалось baraka в Сер 11 лис, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:54

  zРадио написав:
  tobias написав:Купуйте поки дешево. В найближчі 5 років нерухомість буде тільки дорожчати.


Пифия, вы?) Не сочтите за предъяву, но разве подобные оценки, чтобы можно было к ним серьезно относиться, не должны сопровождаться аргументами?

Иначе придется пожурить вас за то, что год назад не предупредили нас, сирых, о надвигающейся пандемии :mrgreen:

Ну это Кухар заявил про 5 лет роста в интервью Бахматову. Думаю мысля оттуда пошла. Там же и пруфы были и прогноз курса и т.д.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:56

Хоч колись ті ціни впадуть, чи ні?))))))

  Sidus написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:
Я так бачу.

"ІМпАтєка - нас спасьот! © :mrgreen:

Не будет ипотеки в обозримом будущем, банки не будут выдавать кредиты, так как 90% заемщиком не смогут подтвердить официально своих доходов - а там с этим стало строго.
Не говоря уже о высоких ставках ипотеки.
Так что я скорее склоняюсь, что цены не вырастут в среднесроке, но возможно и не упадут.

То ціни, мабуть, будуть падати тоді, коли вздовж дороги на тротуарах будуть валятись трупи........ трупи забудовників! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:05

  Долярчик написав:То ціни, мабуть, будуть падати тоді, коли вздовж дороги на тротуарах будуть валятись трупи........ трупи забудовників! :mrgreen:

Долярчик, а куди це зник ваш підпис про те як Зе закінчить війну на сході вже в 2020? :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:09

  kyk написав:
  Долярчик написав:То ціни, мабуть, будуть падати тоді, коли вздовж дороги на тротуарах будуть валятись трупи........ трупи забудовників! :mrgreen:

Долярчик, а куди це зник ваш підпис про те як Зе закінчить війну на сході вже в 2020? :lol:

"Ні на кого не надійтесь - лиш на себе покладайтесь!"© :lol:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:09

  fasser написав:Ну это Кухар заявил про 5 лет роста в интервью Бахматову. Думаю мысля оттуда пошла. Там же и пруфы были и прогноз курса и т.д.


Ааа, тогда ясно)) Кухар - это сказочник, который и гончаруковско-профанскую пятилетку роста ВВП на 40% пиарил. Причем тогда, когда еврозона уже безо всякой пандемии была в рецессии, и охлаждение мировой экономики на ближайшие 2 года было очевидным даже маломальски грамотным людям
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:14

  Долярчик написав:
  kyk написав:
  Долярчик написав:То ціни, мабуть, будуть падати тоді, коли вздовж дороги на тротуарах будуть валятись трупи........ трупи забудовників! :mrgreen:

Долярчик, а куди це зник ваш підпис про те як Зе закінчить війну на сході вже в 2020? :lol:

"Ні на кого не надійтесь - лиш на себе покладайтесь!"© :lol:

Верни подпись. Форум должен знать своих героев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ааа, тогда ясно)) Кухар - это сказочник, который и гончаруковско-профанскую пятилетку роста ВВП на 40% пиарил.

а я верю, что у таких ребят 5 лет будет расти без остановки. Просто ни не говорят о сегменте, в котором будет расти. Небольшое количество усадеб, особняков и квартир в элитных домах, которые они друг другу будут продавать, несомненно с каждой транзакцией за каждый украденный миллион будет расти в цене
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:21

  Serg-ik написав:а я верю, что у таких ребят 5 лет будет расти без остановки. Просто ни не говорят о сегменте, в котором будет расти. Небольшое количество усадеб, особняков и квартир в элитных домах, которые они друг другу будут продавать, несомненно с каждой транзакцией за каждый украденный миллион будет расти в цене

Он, кстати, спрогнозировал, что у пересичных в следующем году зп вырастет на 20% в долларе т.к. будет большая конкуренция за рабочую силу на растущей экономике.
fasser
 
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