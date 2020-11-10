Ну да, это же тараканы, а не люди...
НУ то такое...арендатор проголосует своим баблом. Но только после того, как арендодатель проголосует своим
С земелькой там всё "ок"?
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Додано: Сер 11 лис, 2020 12:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:51
риторический вопрос.
даже если было бы всё плохо (но никто не говорит, что сейчас хорошо) и они реально шли бы ко дну - их бы кто-то купил из-за их клиентской базы.
Востаннє редагувалось baraka в Сер 11 лис, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:54
Ну это Кухар заявил про 5 лет роста в интервью Бахматову. Думаю мысля оттуда пошла. Там же и пруфы были и прогноз курса и т.д.
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:56
Хоч колись ті ціни впадуть, чи ні?))))))
То ціни, мабуть, будуть падати тоді, коли вздовж дороги на тротуарах будуть валятись трупи........ трупи забудовників!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:05
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:09
"Ні на кого не надійтесь - лиш на себе покладайтесь!"©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:09
Ааа, тогда ясно)) Кухар - это сказочник, который и гончаруковско-профанскую пятилетку роста ВВП на 40% пиарил. Причем тогда, когда еврозона уже безо всякой пандемии была в рецессии, и охлаждение мировой экономики на ближайшие 2 года было очевидным даже маломальски грамотным людям
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:14
Верни подпись. Форум должен знать своих героев.
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а я верю, что у таких ребят 5 лет будет расти без остановки. Просто ни не говорят о сегменте, в котором будет расти. Небольшое количество усадеб, особняков и квартир в элитных домах, которые они друг другу будут продавать, несомненно с каждой транзакцией за каждый украденный миллион будет расти в цене
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:21
Он, кстати, спрогнозировал, что у пересичных в следующем году зп вырастет на 20% в долларе т.к. будет большая конкуренция за рабочую силу на растущей экономике.
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