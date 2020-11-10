Додано: Сер 11 лис, 2020 14:14

airmax78 написав: Все правильно он прогнозирует. Это как после чумы в средневековой Европе. Только тогда слишком много умерло, но не было растущей экономики. Сейчас умрет меньше, но растущая экономика предъявит больший спрос на рабочую силу. Все правильно он прогнозирует. Это как после чумы в средневековой Европе. Только тогда слишком много умерло, но не было растущей экономики. Сейчас умрет меньше, но растущая экономика предъявит больший спрос на рабочую силу.

airmax78 написав: Так ничего удивительного. Доступная ипотека будет запущена только в следующем году Так ничего удивительного. Доступная ипотека будет запущена только в следующем году

Дичь несешь, как обычно. Мы потерянные в 2008-2009 гг рабочие места не сумели восстановить за 2010-2013 гг, потерянные в 2014-2015 гг не успели восстановить за 2016-2019 гг. В этом раз все будет абсолютно так же.Рынок труда сужается 12 лет, с ним же сужается и демография. Мало того, что естественный прирост отрицательный (рождается меньше, чем умирает), так еще и из-за отсутствия работы люди уезжают за границу.Но ты продолжай втирать о большом спросе на рабочую силу... С языком без костей и не такое наговорить можноОчередный бредок - в августе было дно по ставкам, с тех пор они выросли уже на 1.5 п.п. и продолжат расти дальше