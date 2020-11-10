Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Ааа, тогда ясно)) Кухар - это сказочник, который и гончаруковско-профанскую пятилетку роста ВВП на 40% пиарил.
а я верю, что у таких ребят 5 лет будет расти без остановки. Просто ни не говорят о сегменте, в котором будет расти. Небольшое количество усадеб, особняков и квартир в элитных домах, которые они друг другу будут продавать, несомненно с каждой транзакцией за каждый украденный миллион будет расти в цене
Думаю, что Кухар все-таки не из этих. Просто слабый экономист, не рискующий мыслить за рамками действующих трендов.
Вот, например, его прогноз на 2020-й от декабря 2019-го - понятно, что пандемию он предсказать не мог, но прогнозировать феерический рост долларового ВВП при отрицательной динамике экономики Евросоюза, покупающего 40% нашего экспорта, еще и на фоне осенной ревальвации гривны...
Дорисовал красным, куда нужно было прогнозировать, а черным - где мы по факту окажемся:
НБУ назвав середню ставку іпотеки, за даними банків, у вересні 2020 року середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку складала 14,9%, а на первинному — 18,2%" Також, попри весь піар росту ринку іпотечног окредитування "З початку 2020 року укладено лише 3640 нових іпотечних договорів, що на 269 менше, ніж за аналогічний період торік"
Serg-ik написав:а я верю, что у таких ребят 5 лет будет расти без остановки. Просто ни не говорят о сегменте, в котором будет расти. Небольшое количество усадеб, особняков и квартир в элитных домах, которые они друг другу будут продавать, несомненно с каждой транзакцией за каждый украденный миллион будет расти в цене
Он, кстати, спрогнозировал, что у пересичных в следующем году зп вырастет на 20% в долларе т.к. будет большая конкуренция за рабочую силу на растущей экономике.
Все правильно он прогнозирует. Это как после чумы в средневековой Европе. Только тогда слишком много умерло, но не было растущей экономики. Сейчас умрет меньше, но растущая экономика предъявит больший спрос на рабочую силу.
Stanislav_S написав:НБУ назвав середню ставку іпотеки, за даними банків, у вересні 2020 року середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку складала 14,9%, а на первинному — 18,2%" Також, попри весь піар росту ринку іпотечног окредитування "З початку 2020 року укладено лише 3640 нових іпотечних договорів, що на 269 менше, ніж за аналогічний період торік"
Так ничего удивительного. Доступная ипотека будет запущена только в следующем году. На самом деле "всего на 269 договоров меньше" - это грейт сакцесс, учитывая что с марта по конец мая банки с новыми заемщиками-физлицами практически не работали.
airmax78 написав:Все правильно он прогнозирует. Это как после чумы в средневековой Европе. Только тогда слишком много умерло, но не было растущей экономики. Сейчас умрет меньше, но растущая экономика предъявит больший спрос на рабочую силу.
Дичь несешь, как обычно. Мы потерянные в 2008-2009 гг рабочие места не успели восстановить за 2010-2013 гг, потерянные в 2014-2015 гг не успели восстановить за 2016-2019 гг. В этот раз все будет абсолютно так же.
Рынок труда сужается 12 лет, с ним же сужается и демография. Мало того, что естественный прирост отрицательный (рождается меньше, чем умирает), так еще и из-за отсутствия работы люди массово валят за границу.
Но ты продолжай втирать о большом спросе на рабочую силу... С языком без костей и не такое наговорить можно
airmax78 написав:Так ничего удивительного. Доступная ипотека будет запущена только в следующем году
Очередный бредок - в августе было дно по ставкам, с тех пор они выросли уже на 1.5 п.п. и продолжат расти дальше
Serg-ik написав:а я верю, что у таких ребят 5 лет будет расти без остановки. Просто ни не говорят о сегменте, в котором будет расти. Небольшое количество усадеб, особняков и квартир в элитных домах, которые они друг другу будут продавать, несомненно с каждой транзакцией за каждый украденный миллион будет расти в цене
Он, кстати, спрогнозировал, что у пересичных в следующем году зп вырастет на 20% в долларе т.к. будет большая конкуренция за рабочую силу на растущей экономике.
гагага, тут ше друга хвиля ковіду не накрила, а прогнози огого!
Думаю, що буде світ "до ковіда" і "після", подібно як до "розпаду СРСР" і "після розвалу СРСР".
Stanislav_S написав:НБУ назвав середню ставку іпотеки, за даними банків, у вересні 2020 року середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку складала 14,9%, а на первинному — 18,2%" Також, попри весь піар росту ринку іпотечног окредитування "З початку 2020 року укладено лише 3640 нових іпотечних договорів, що на 269 менше, ніж за аналогічний період торік"
Так ничего удивительного. Доступная ипотека будет запущена только в следующем году. На самом деле "всего на 269 договоров меньше" - это грейт сакцесс, учитывая что с марта по конец мая банки с новыми заемщиками-физлицами практически не работали.
airmax78 написав:Все правильно он прогнозирует. Это как после чумы в средневековой Европе. Только тогда слишком много умерло, но не было растущей экономики. Сейчас умрет меньше, но растущая экономика предъявит больший спрос на рабочую силу.
Дичь несешь, как обычно. Мы потерянные в 2008-2009 гг рабочие места не успели восстановить за 2010-2013 гг, потерянные в 2014-2015 гг не успели восстановить за 2016-2019 гг. В этот раз все будет абсолютно так же.
Рынок труда сужается 12 лет, с ним же сужается и демография. Мало того, что естественный прирост отрицательный (рождается меньше, чем умирает), так еще и из-за отсутствия работы люди массово валят за границу.
Но ты продолжай втирать о большом спросе на рабочую силу... С языком без костей и не такое наговорить можно
airmax78 написав:Так ничего удивительного. Доступная ипотека будет запущена только в следующем году
Очередный бредок - в августе было дно по ставкам, с тех пор они выросли уже на 1.5 п.п. и продолжат расти дальше
У нас открытая экономика. В 2018-2019, пока уставший от всего нарит не выбрал этого полудурка и какое-то время, по инерции, рынок труда рос и о том что есть трудности с поиском вменяемых исполнителей (о менеджменте вообще молчу - это наша извечная проблема) не говорил только ленивый. Откуда и взрывной рост зарплат в 2018-2019м.
airmax78 написав:но растущая экономика предъявит больший спрос на рабочую силу.
Производительность труда, как я понимаю, на 20% не вырастет. Тогда кто оплатит этот прирост? Работодатель подвинется в прибыли? Дядя Сэм станет больше платить за экспортные товары? Гривна укрепится к доллару до 22 грн/долл?