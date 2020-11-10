Додано: Сер 11 лис, 2020 15:42

proftpd66 написав: Давайте сделаем подсчет, если возьмем в 2006 хату в гривне.



курс 4.8к

100к$ (1-2 комнаты)



480.000



10% ложим 48.000грн ПОД 18.5% (точнее в 2006 в далларах был 9%-12%, в гривне 14-16%)



10 лет, 9.7% дифференцированный



Код: Виділити все

Щомісячний платіж 9 782 ₴

Додаткові платежі за кредитом



комісія за надання кредиту, разово

4 277 грн



Загальні витрати

за кредитом 378 661 грн

Загальна вартість

кредиту 810 661 грн

Реальна річна процентна ставка 18.56 %







480.000-48.000 = 432.000



Давайте предположим гипотетически, что у нас есть 350.000грн по курсу 4.8 ВМЕСТО 432.000



350.000=73к USD





73к в 2006 было 10%-14% депозит без налогов (там была фигня, что ставки в гривне равнялись ставке в долларах. Для тех кто очковали для них сделали в долларах ставку в гривне). В 2009 депо гривне было 35%. Юля привет



ДЕПОЗИТ

НА 10 лет под 8.5%, пополнение каждый месяц 300$ = 107 700,00





ПРИ капитализации:

224 193,50



Код: Виділити все № Дата Дней Сумма тела Пополнение вклада Частичное снятие суммы % по вкладу

0 08.11.2020 72 000,00

1 08.12.2020 30 72 803,01 300,00 503,01

2 08.01.2021 31 73 628,59 300,00 525,58

3 08.02.2021 31 74 460,13 300,00 531,54

4 08.03.2021 28 75 245,65 300,00 485,52

5 08.04.2021 31 76 088,86 300,00 543,21

6 08.05.2021 30 76 920,44 300,00 531,58

7 08.06.2021 31 77 775,74 300,00 555,30

8 08.07.2021 30 78 619,11 300,00 543,36

9 08.08.2021 31 79 486,67 300,00 567,57

10 08.09.2021 31 80 360,50 300,00 573,83

11 08.10.2021 30 81 221,93 300,00 561,42

12 08.11.2021 31 82 108,28 300,00 586,36

13 08.12.2021 30 82 981,91 300,00 573,63

14 08.01.2022 31 83 880,98 300,00 599,06

15 08.02.2022 31 84 786,53 300,00 605,55

16 08.03.2022 28 85 639,38 300,00 552,85

17 08.04.2022 31 86 557,63 300,00 618,25

18 08.05.2022 30 87 462,35 300,00 604,72

19 08.06.2022 31 88 393,75 300,00 631,41

20 08.07.2022 30 89 311,30 300,00 617,55

21 08.08.2022 31 90 256,05 300,00 644,75

22 08.09.2022 31 91 207,63 300,00 651,57

23 08.10.2022 30 92 144,83 300,00 637,20

24 08.11.2022 31 93 110,04 300,00 665,21

25 08.12.2022 30 94 060,53 300,00 650,49

26 08.01.2023 31 95 039,57 300,00 679,04

27 08.02.2023 31 96 025,68 300,00 686,11

28 08.03.2023 28 96 951,82 300,00 626,14

29 08.04.2023 31 97 951,73 300,00 699,91

30 08.05.2023 30 98 936,05 300,00 684,32

31 08.06.2023 31 99 950,29 300,00 714,24

32 08.07.2023 30 100 948,57 300,00 698,28

33 08.08.2023 31 101 977,34 300,00 728,77

34 08.09.2023 31 103 013,53 300,00 736,19

35 08.10.2023 30 104 033,22 300,00 719,68

36 08.11.2023 31 105 084,25 300,00 751,03

37 08.12.2023 30 106 118,40 300,00 734,15

38 08.01.2024 31 107 184,49 300,00 766,09

39 08.02.2024 31 108 258,27 300,00 773,78

40 08.03.2024 29 109 289,39 300,00 731,11

41 08.04.2024 31 110 378,37 300,00 788,98

42 08.05.2024 30 111 449,50 300,00 771,14

43 08.06.2024 31 112 554,08 300,00 804,57

44 08.07.2024 30 113 640,41 300,00 786,34

45 08.08.2024 31 114 760,80 300,00 820,39

46 08.09.2024 31 115 889,28 300,00 828,48

47 08.10.2024 30 116 998,92 300,00 809,64

48 08.11.2024 31 118 143,56 300,00 844,64

49 08.12.2024 30 119 268,94 300,00 825,39

50 08.01.2025 31 120 429,97 300,00 861,02

51 08.02.2025 31 121 599,37 300,00 869,41

52 08.03.2025 28 122 692,27 300,00 792,89

53 08.04.2025 31 123 878,00 300,00 885,74

54 08.05.2025 30 125 043,45 300,00 865,45

55 08.06.2025 31 126 246,16 300,00 902,71

56 08.07.2025 30 127 428,16 300,00 881,99

57 08.08.2025 31 128 648,08 300,00 919,93

58 08.09.2025 31 129 876,82 300,00 928,73

59 08.10.2025 30 131 084,18 300,00 907,36

60 08.11.2025 31 132 330,50 300,00 946,32

61 08.12.2025 30 133 555,00 300,00 924,50

62 08.01.2026 31 134 819,15 300,00 964,16

63 08.02.2026 31 136 092,44 300,00 973,28

64 08.03.2026 28 137 279,83 300,00 887,40

65 08.04.2026 31 138 570,88 300,00 991,05

66 08.05.2026 30 139 838,98 300,00 968,10

67 08.06.2026 31 141 148,50 300,00 1 009,52

68 08.07.2026 30 142 434,61 300,00 986,11

69 08.08.2026 31 143 762,87 300,00 1 028,26

70 08.09.2026 31 145 100,72 300,00 1 037,85

71 08.10.2026 30 146 414,44 300,00 1 013,72

72 08.11.2026 31 147 771,43 300,00 1 056,99

73 08.12.2026 30 149 103,80 300,00 1 032,38

74 08.01.2027 31 150 480,21 300,00 1 076,41

75 08.02.2027 31 151 866,55 300,00 1 086,34

76 08.03.2027 28 153 156,81 300,00 990,25

77 08.04.2027 31 154 562,47 300,00 1 105,67

78 08.05.2027 30 155 942,29 300,00 1 079,82

79 08.06.2027 31 157 368,07 300,00 1 125,78

80 08.07.2027 30 158 767,49 300,00 1 099,42

81 08.08.2027 31 160 213,66 300,00 1 146,17

82 08.09.2027 31 161 670,27 300,00 1 156,61

83 08.10.2027 30 163 099,75 300,00 1 129,48

84 08.11.2027 31 164 577,19 300,00 1 177,45

85 08.12.2027 30 166 026,98 300,00 1 149,79

86 08.01.2028 31 167 525,56 300,00 1 198,58

87 08.02.2028 31 169 034,96 300,00 1 209,40

88 08.03.2028 29 170 476,52 300,00 1 141,56

89 08.04.2028 31 172 007,22 300,00 1 230,70

90 08.05.2028 30 173 508,92 300,00 1 201,69

91 08.06.2028 31 175 061,51 300,00 1 252,59

92 08.07.2028 30 176 584,54 300,00 1 223,03

93 08.08.2028 31 178 159,33 300,00 1 274,80

94 08.09.2028 31 179 745,50 300,00 1 286,16

95 08.10.2028 30 181 301,25 300,00 1 255,76

96 08.11.2028 31 182 910,10 300,00 1 308,85

97 08.12.2028 30 184 487,97 300,00 1 277,87

98 08.01.2029 31 186 119,82 300,00 1 331,85

99 08.02.2029 31 187 763,45 300,00 1 343,63

100 08.03.2029 28 189 287,77 300,00 1 224,32

101 08.04.2029 31 190 954,27 300,00 1 366,50

102 08.05.2029 30 192 588,34 300,00 1 334,06

103 08.06.2029 31 194 278,67 300,00 1 390,33

104 08.07.2029 30 195 935,95 300,00 1 357,29

105 08.08.2029 31 197 650,45 300,00 1 414,50

106 08.09.2029 31 199 377,33 300,00 1 426,87

107 08.10.2029 30 201 070,24 300,00 1 392,91

108 08.11.2029 31 202 821,80 300,00 1 451,56

109 08.12.2029 30 204 538,77 300,00 1 416,97

110 08.01.2030 31 206 315,37 300,00 1 476,60

111 08.02.2030 31 208 104,80 300,00 1 489,43

112 08.03.2030 28 209 761,76 300,00 1 356,96

113 08.04.2030 31 211 576,07 300,00 1 514,31

114 08.05.2030 30 213 354,20 300,00 1 478,13

115 08.06.2030 31 215 194,44 300,00 1 540,24

116 08.07.2030 30 216 997,85 300,00 1 503,41

117 08.08.2030 31 218 864,40 300,00 1 566,55

118 08.09.2030 31 220 744,42 300,00 1 580,02

119 08.10.2030 30 222 586,61 300,00 1 542,19

120 08.11.2030 31 224 193,50 1 606,89

Всего 3652 224 193,50 35 700,00 116 493,50



Расчетные значения

Значение Доллары США Гривневый эквивалент



Сумма к возврату

107 700,00 3 030 408,75



Сумма % по вкладу

116 493,50 3 277 835,90



Итого

224 193,50





ПРИ капитализации БЕЗ пополнения на 300$:

168 027,92



https://finance.ua/ru/calc/deposit

Код: Виділити все Расчетные значения

Значение Гривны



Сумма к возврату

72 000,00



Сумма % по вкладу

96 027,92



Итого

168 027,92



================================

Что сделал Долярчик в 2006 :)



взял хату в кредита 100к$ в Киеве. Она сейчас стоит 45$-70$.



ТЕЛО депозита 225$.



225к - 30..55 потерь с амортизации дома или ремонта.



225к + 45к хата = 300к USD заработал Долярчик от 2006 года если имел 72к долларов



в 2013 вложил в биток купил весь Киев :twisted:









Давайте сделаем подсчет, если возьмем в 2006 хату в гривне.курс 4.8к100к$ (1-2 комнаты)480.00010% ложим 48.000грн ПОД 18.5% (точнее в 2006 в далларах был 9%-12%, в гривне 14-16%)10 лет, 9.7% дифференцированный480.000-48.000 = 432.000Давайте предположим гипотетически, что у нас есть 350.000грн по курсу 4.8 ВМЕСТО 432.000350.000=73к в 2006 было 10%-14% депозит без налогов (там была фигня, что ставки в гривне равнялись ставке в долларах. Для тех кто очковали для них сделали в долларах ставку в гривне). В 2009 депо гривне было 35%. Юля приветНА 10 лет под 8.5%, пополнение каждый месяц 300$ = 107 700,00224 193,50168 027,92================================Что сделал Долярчик в 2006 :)взял хату в кредита 100к$ в Киеве. Она сейчас стоит 45$-70$.ТЕЛО депозита 225$.225к - 30..55 потерь с амортизации дома или ремонта.в 2013 вложил в биток купил весь Киев :twisted:

palu41:



Вы посчитали очень много условных и неверных вещей в принципе. Жизнь течет и меняется.



В 2006 Вы положили на депо 100к. Итого Вы будет тратить те же 10-15% годовых. То есть сумма на Вашем счету будет редко превышать 100к. Дальше Вы уверовали в манну небесную, но пришла Гонтарева. Ваш банк или несколько лопнуло - Вы получили 200к гривен в руки не знаете как жить дальше - финал можете придумать.



Вы купили квартиру - это называется нерисковая инвестиция, поскольку на обозначенном Вами горизонте планирования именно квартира меньше всего потеряет в цене. Или больше, но останется суть - жить где-то надо.



Вы купили биток на всю котлету и о нем забыли как о тысячах других криптовалют.



Во всем мире финконсультантам платят очень нормально денег за планирование и уход от рисков, а тут двухходовкой Вы решили жизнь обеспечить...



По шансам у Вас цифры идут вперед, но думаю все помнят ставки по 20% в долларах. Сегодня 1% дает Приватбанк. В Европе ставки минусовые. Потому мечтать о том что 30 лет будет лафа нерационально

Калькулятор для того и калькулятор чтобы выполнить его подсчет.Расчет, это если выполняется условие.я согласен, что при больших деньгах хочется тратить. Условие в том, что выполняется подсчет. У меня есть знакомый, который, имеет 150+ квартир в центре. Политикой не занимался :)1) Можно взять реальный пример в РФ были долгое время 7-9% при стабильной курсе 32рубля в долларах получается. Правда, был период когда курс был 22 и стал 30. Там иногда были ставки более 15%У нас критичный момент конец 2008 года, не могу утверждать, но кажется что выйти в бакс можно было не много потерять. Можно было купить по 5-6 ранее слитые по 4.7. Потом продать по 12.5 и потом купить по 7.3. И потом продать по 8.00. И по курсу 11 положить 2009 в ОВГЗ от минфина по 35%. В итоге на ревальвации 47-57% годовых :)2) на самом деле сложный процент с другой оперы. :)берем дивидендные акции компаний:акция платит 0.5%-7%, для примера округлим 2%, стоит 10$акция подорожала в 4 раза. С 10$ до 40$2% умножить на 4%. Получается для нашего калькулятора 8%. Но у нас подорожало еще и ТЕЛО депозитакак мы знаем акции могут дорожать. Если она подорожала еще в 10 раз, то уже 80% от первоначальной стоимости.дивиденды платятся по квартально или 2 раза в год. Можно капитализировать - докупать самому.на сколько я понимаю, если очень быстро растут акции, то их надо продавать часть, чтобы на кризисе зайти еще купить по дешевой цене.Надо создавать специальный калькулятор, чтобы считать цену за акции и процент дивидендов. Если не будут дорожать очень, то в 2-3 раза больше минимум чем при депозите3) если бизнес получается капитализировать в день на 2% от всего капитала.2% умножить 360 дней. 720% годовыхэто сделать очень сложно,4) форекс если уметь торговать, то каждый день увеличиваем капитал. И так же умножаем.