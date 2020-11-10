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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5576557755785579>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:У нас открытая экономика. В 2018-2019, пока уставший от всего нарит не выбрал этого полудурка

Вроде взрослый, а верит в царя, от которого всё зависит, который всё решает....
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:05

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Як бачите - Ковід-19 тільки плюс для КРЖН. Виходить чим гірше ситуація в Україні - тим краще для КРЖН. Третє правило Трібеки.
Тим часом індекс бомбера знову оновив хаї за останні 4 роки https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Во времена турбулентности и неопределенности, людям нужна точка опоры. Что-то стабильное и осязаемое. Место, где можно укрыться от невзгод и подстерегающих на каждом углу опасностей. Неудивительно, что недвижимость растет в цене.
+3 закона Трибеки.

наличие собственного раба (арендатора) во время турбулентности придает спокойствие. А если раб провинился с выбором профессии, его можно заменить на более удачливого. Например, раб работает в гоструктуре, а они в кризис отличаются устойчивостью, соответственно принесенное им в клювике стабилизирует и вас. Это как золото - актив убежище. Трайбека называл рынок аренды - рынком мохнатого золота.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вітаю всіх із наступаючим святом ковіда вихідного дня (КВД)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:31

  zРадио написав:Думаю, что Кухар все-таки не из этих. Просто слабый экономист, не рискующий мыслить за рамками действующих трендов.

зачем обсуждать этого сказочника еще и Наймана давайте будем цитировать
уже не раз замечаю что Кухар и ко все время пиарят рост - но по факту когда рост не оправдываеться то сразу идут в отказ.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:35

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:У нас открытая экономика. В 2018-2019, пока уставший от всего нарит не выбрал этого полудурка

Вроде взрослый, а верит в царя, от которого всё зависит, который всё решает....

Лишь бы ввернуть что-то против. Конечно: от исполнительной и законодательной власти сконцентрированной в одних руках - ничего не зависит. Никто ничего не решает. Дикое поле. Серж, въезжайте в любую квартиру в Тетрисе. Вы - решаете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:42

  proftpd66 написав:Давайте сделаем подсчет, если возьмем в 2006 хату в гривне.

курс 4.8к
100к$ (1-2 комнаты)

480.000

10% ложим 48.000грн ПОД 18.5% (точнее в 2006 в далларах был 9%-12%, в гривне 14-16%)

10 лет, 9.7% дифференцированный

Код: Виділити все

Щомісячний платіж 9 782 ₴
Додаткові платежі за кредитом

    комісія за надання кредиту, разово
    4 277 грн

    Загальні витрати
    за кредитом 378 661 грн
    Загальна вартість
    кредиту 810 661 грн
    Реальна річна процентна ставка 18.56 %



480.000-48.000 = 432.000

Давайте предположим гипотетически, что у нас есть 350.000грн по курсу 4.8 ВМЕСТО 432.000

350.000=73к USD


73к в 2006 было 10%-14% депозит без налогов (там была фигня, что ставки в гривне равнялись ставке в долларах. Для тех кто очковали для них сделали в долларах ставку в гривне). В 2009 депо гривне было 35%. Юля привет

ДЕПОЗИТ
НА 10 лет под 8.5%, пополнение каждый месяц 300$ = 107 700,00


ПРИ капитализации:
224 193,50

Код: Виділити все
№   Дата   Дней   Сумма тела   Пополнение вклада   Частичное снятие суммы   % по вкладу
0   08.11.2020      72 000,00         
1   08.12.2020   30   72 803,01   300,00      503,01
2   08.01.2021   31   73 628,59   300,00      525,58
3   08.02.2021   31   74 460,13   300,00      531,54
4   08.03.2021   28   75 245,65   300,00      485,52
5   08.04.2021   31   76 088,86   300,00      543,21
6   08.05.2021   30   76 920,44   300,00      531,58
7   08.06.2021   31   77 775,74   300,00      555,30
8   08.07.2021   30   78 619,11   300,00      543,36
9   08.08.2021   31   79 486,67   300,00      567,57
10   08.09.2021   31   80 360,50   300,00      573,83
11   08.10.2021   30   81 221,93   300,00      561,42
12   08.11.2021   31   82 108,28   300,00      586,36
13   08.12.2021   30   82 981,91   300,00      573,63
14   08.01.2022   31   83 880,98   300,00      599,06
15   08.02.2022   31   84 786,53   300,00      605,55
16   08.03.2022   28   85 639,38   300,00      552,85
17   08.04.2022   31   86 557,63   300,00      618,25
18   08.05.2022   30   87 462,35   300,00      604,72
19   08.06.2022   31   88 393,75   300,00      631,41
20   08.07.2022   30   89 311,30   300,00      617,55
21   08.08.2022   31   90 256,05   300,00      644,75
22   08.09.2022   31   91 207,63   300,00      651,57
23   08.10.2022   30   92 144,83   300,00      637,20
24   08.11.2022   31   93 110,04   300,00      665,21
25   08.12.2022   30   94 060,53   300,00      650,49
26   08.01.2023   31   95 039,57   300,00      679,04
27   08.02.2023   31   96 025,68   300,00      686,11
28   08.03.2023   28   96 951,82   300,00      626,14
29   08.04.2023   31   97 951,73   300,00      699,91
30   08.05.2023   30   98 936,05   300,00      684,32
31   08.06.2023   31   99 950,29   300,00      714,24
32   08.07.2023   30   100 948,57   300,00      698,28
33   08.08.2023   31   101 977,34   300,00      728,77
34   08.09.2023   31   103 013,53   300,00      736,19
35   08.10.2023   30   104 033,22   300,00      719,68
36   08.11.2023   31   105 084,25   300,00      751,03
37   08.12.2023   30   106 118,40   300,00      734,15
38   08.01.2024   31   107 184,49   300,00      766,09
39   08.02.2024   31   108 258,27   300,00      773,78
40   08.03.2024   29   109 289,39   300,00      731,11
41   08.04.2024   31   110 378,37   300,00      788,98
42   08.05.2024   30   111 449,50   300,00      771,14
43   08.06.2024   31   112 554,08   300,00      804,57
44   08.07.2024   30   113 640,41   300,00      786,34
45   08.08.2024   31   114 760,80   300,00      820,39
46   08.09.2024   31   115 889,28   300,00      828,48
47   08.10.2024   30   116 998,92   300,00      809,64
48   08.11.2024   31   118 143,56   300,00      844,64
49   08.12.2024   30   119 268,94   300,00      825,39
50   08.01.2025   31   120 429,97   300,00      861,02
51   08.02.2025   31   121 599,37   300,00      869,41
52   08.03.2025   28   122 692,27   300,00      792,89
53   08.04.2025   31   123 878,00   300,00      885,74
54   08.05.2025   30   125 043,45   300,00      865,45
55   08.06.2025   31   126 246,16   300,00      902,71
56   08.07.2025   30   127 428,16   300,00      881,99
57   08.08.2025   31   128 648,08   300,00      919,93
58   08.09.2025   31   129 876,82   300,00      928,73
59   08.10.2025   30   131 084,18   300,00      907,36
60   08.11.2025   31   132 330,50   300,00      946,32
61   08.12.2025   30   133 555,00   300,00      924,50
62   08.01.2026   31   134 819,15   300,00      964,16
63   08.02.2026   31   136 092,44   300,00      973,28
64   08.03.2026   28   137 279,83   300,00      887,40
65   08.04.2026   31   138 570,88   300,00      991,05
66   08.05.2026   30   139 838,98   300,00      968,10
67   08.06.2026   31   141 148,50   300,00      1 009,52
68   08.07.2026   30   142 434,61   300,00      986,11
69   08.08.2026   31   143 762,87   300,00      1 028,26
70   08.09.2026   31   145 100,72   300,00      1 037,85
71   08.10.2026   30   146 414,44   300,00      1 013,72
72   08.11.2026   31   147 771,43   300,00      1 056,99
73   08.12.2026   30   149 103,80   300,00      1 032,38
74   08.01.2027   31   150 480,21   300,00      1 076,41
75   08.02.2027   31   151 866,55   300,00      1 086,34
76   08.03.2027   28   153 156,81   300,00      990,25
77   08.04.2027   31   154 562,47   300,00      1 105,67
78   08.05.2027   30   155 942,29   300,00      1 079,82
79   08.06.2027   31   157 368,07   300,00      1 125,78
80   08.07.2027   30   158 767,49   300,00      1 099,42
81   08.08.2027   31   160 213,66   300,00      1 146,17
82   08.09.2027   31   161 670,27   300,00      1 156,61
83   08.10.2027   30   163 099,75   300,00      1 129,48
84   08.11.2027   31   164 577,19   300,00      1 177,45
85   08.12.2027   30   166 026,98   300,00      1 149,79
86   08.01.2028   31   167 525,56   300,00      1 198,58
87   08.02.2028   31   169 034,96   300,00      1 209,40
88   08.03.2028   29   170 476,52   300,00      1 141,56
89   08.04.2028   31   172 007,22   300,00      1 230,70
90   08.05.2028   30   173 508,92   300,00      1 201,69
91   08.06.2028   31   175 061,51   300,00      1 252,59
92   08.07.2028   30   176 584,54   300,00      1 223,03
93   08.08.2028   31   178 159,33   300,00      1 274,80
94   08.09.2028   31   179 745,50   300,00      1 286,16
95   08.10.2028   30   181 301,25   300,00      1 255,76
96   08.11.2028   31   182 910,10   300,00      1 308,85
97   08.12.2028   30   184 487,97   300,00      1 277,87
98   08.01.2029   31   186 119,82   300,00      1 331,85
99   08.02.2029   31   187 763,45   300,00      1 343,63
100   08.03.2029   28   189 287,77   300,00      1 224,32
101   08.04.2029   31   190 954,27   300,00      1 366,50
102   08.05.2029   30   192 588,34   300,00      1 334,06
103   08.06.2029   31   194 278,67   300,00      1 390,33
104   08.07.2029   30   195 935,95   300,00      1 357,29
105   08.08.2029   31   197 650,45   300,00      1 414,50
106   08.09.2029   31   199 377,33   300,00      1 426,87
107   08.10.2029   30   201 070,24   300,00      1 392,91
108   08.11.2029   31   202 821,80   300,00      1 451,56
109   08.12.2029   30   204 538,77   300,00      1 416,97
110   08.01.2030   31   206 315,37   300,00      1 476,60
111   08.02.2030   31   208 104,80   300,00      1 489,43
112   08.03.2030   28   209 761,76   300,00      1 356,96
113   08.04.2030   31   211 576,07   300,00      1 514,31
114   08.05.2030   30   213 354,20   300,00      1 478,13
115   08.06.2030   31   215 194,44   300,00      1 540,24
116   08.07.2030   30   216 997,85   300,00      1 503,41
117   08.08.2030   31   218 864,40   300,00      1 566,55
118   08.09.2030   31   220 744,42   300,00      1 580,02
119   08.10.2030   30   222 586,61   300,00      1 542,19
120   08.11.2030   31   224 193,50         1 606,89
   Всего   3652   224 193,50   35 700,00      116 493,50

Расчетные значения
Значение   Доллары США   Гривневый эквивалент

Сумма к возврату
   107 700,00   3 030 408,75

Сумма % по вкладу
   116 493,50   3 277 835,90

Итого
   224 193,50


ПРИ капитализации БЕЗ пополнения на 300$:
168 027,92

https://finance.ua/ru/calc/deposit
Код: Виділити все
Расчетные значения
Значение   Гривны

Сумма к возврату
   72 000,00

Сумма % по вкладу
   96 027,92

Итого
   168 027,92


================================
Что сделал Долярчик в 2006 :)

взял хату в кредита 100к$ в Киеве. Она сейчас стоит 45$-70$.

ТЕЛО депозита 225$.

225к - 30..55 потерь с амортизации дома или ремонта.

225к + 45к хата = 300к USD заработал Долярчик от 2006 года если имел 72к долларов

в 2013 вложил в биток купил весь Киев :twisted:










palu41:

Вы посчитали очень много условных и неверных вещей в принципе. Жизнь течет и меняется.

В 2006 Вы положили на депо 100к. Итого Вы будет тратить те же 10-15% годовых. То есть сумма на Вашем счету будет редко превышать 100к. Дальше Вы уверовали в манну небесную, но пришла Гонтарева. Ваш банк или несколько лопнуло - Вы получили 200к гривен в руки не знаете как жить дальше - финал можете придумать.

Вы купили квартиру - это называется нерисковая инвестиция, поскольку на обозначенном Вами горизонте планирования именно квартира меньше всего потеряет в цене. Или больше, но останется суть - жить где-то надо.

Вы купили биток на всю котлету и о нем забыли как о тысячах других криптовалют.

Во всем мире финконсультантам платят очень нормально денег за планирование и уход от рисков, а тут двухходовкой Вы решили жизнь обеспечить...

По шансам у Вас цифры идут вперед, но думаю все помнят ставки по 20% в долларах. Сегодня 1% дает Приватбанк. В Европе ставки минусовые. Потому мечтать о том что 30 лет будет лафа нерационально




Калькулятор для того и калькулятор чтобы выполнить его подсчет.
Расчет, это если выполняется условие.

я согласен, что при больших деньгах хочется тратить. Условие в том, что выполняется подсчет. У меня есть знакомый, который, имеет 150+ квартир в центре. Политикой не занимался :)

1) Можно взять реальный пример в РФ были долгое время 7-9% при стабильной курсе 32рубля в долларах получается. Правда, был период когда курс был 22 и стал 30. Там иногда были ставки более 15%

У нас критичный момент конец 2008 года, не могу утверждать, но кажется что выйти в бакс можно было не много потерять. Можно было купить по 5-6 ранее слитые по 4.7. Потом продать по 12.5 и потом купить по 7.3. И потом продать по 8.00. И по курсу 11 положить 2009 в ОВГЗ от минфина по 35%. В итоге на ревальвации 47-57% годовых :)

из 72к при пополнении 300 и капитализация, процент 17% получается 375к :)


2) на самом деле сложный процент с другой оперы. :)

берем дивидендные акции компаний:

акция платит 0.5%-7%, для примера округлим 2%, стоит 10$

акция подорожала в 4 раза. С 10$ до 40$

2% умножить на 4%. Получается для нашего калькулятора 8%. Но у нас подорожало еще и ТЕЛО депозита

как мы знаем акции могут дорожать. Если она подорожала еще в 10 раз, то уже 80% от первоначальной стоимости.
дивиденды платятся по квартально или 2 раза в год. Можно капитализировать - докупать самому.

на сколько я понимаю, если очень быстро растут акции, то их надо продавать часть, чтобы на кризисе зайти еще купить по дешевой цене.

если они будут так дорожать из 72к, то можно получать 3-7млн долларов через 10лет. Надо создавать специальный калькулятор, чтобы считать цену за акции и процент дивидендов. Если не будут дорожать очень, то в 2-3 раза больше минимум чем при депозите

3) если бизнес получается капитализировать в день на 2% от всего капитала.
2% умножить 360 дней. 720% годовых
это сделать очень сложно, это просто, пример.

4) форекс если уметь торговать, то каждый день увеличиваем капитал. И так же умножаем.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:50

  flyman написав:Вітаю всіх із наступаючим святом ковіда вихідного дня (КВД)
коммерческая аренда вниз
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:51

proftpd66
депо всегда выгоднее сдачи в аренду только профан в это не верит
доводов куча
аргумент про гонтареву и банкопад не принимаются по одной причине
держать деньги в тех банках было стремно с самого начала. если человек не понимает как подбирать банк для депо - тогда лучше недвига.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:55

  4e4ensxe написав:proftpd66
депо всегда выгоднее сдачи в аренду только профан в это не верит
доводов куча
аргумент про гонтареву и банкопад не принимаются по одной причине
держать деньги в тех банках было стремно с самого начала. если человек не понимает как подбирать банк для депо - тогда лучше недвига.


на этом форуме ув. форумчанин sens, писал что он специально ложил в банки с высоким процентом и фонд ему выплатил из 70 банков.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:59

  airmax78 написав:У нас открытая экономика. В 2018-2019, пока уставший от всего нарит не выбрал этого полудурка и какое-то время, по инерции, рынок труда рос и о том что есть трудности с поиском вменяемых исполнителей (о менеджменте вообще молчу - это наша извечная проблема) не говорил только ленивый. Откуда и взрывной рост зарплат в 2018-2019м.


Никакого взрывного роста зарплат не было. Было лишь их пост-кризисное восстановление - медленное, четырехлетнее. Сейчас пойдем снова вниз с 450 до 250 долларов. В этом коридоре и живем. И это средняя гросс. А медианная чистая - в коридоре 150-300 долларов.

PS: обвинять Зеленского в бедах 2020-го года - это равносильно обвинениям Порошенко в российской агрессии. Это во-первых. А во-вторых, не флуди тут на политические мотивы!
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