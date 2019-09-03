Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:У нас открытая экономика. В 2018-2019, пока уставший от всего нарит не выбрал этого полудурка и какое-то время, по инерции, рынок труда рос и о том что есть трудности с поиском вменяемых исполнителей (о менеджменте вообще молчу - это наша извечная проблема) не говорил только ленивый. Откуда и взрывной рост зарплат в 2018-2019м.
Никакого взрывного роста зарплат не было. Было лишь их пост-кризисное восстановление - медленное, четырехлетнее. Сейчас пойдем снова вниз с 450 до 250 долларов. В этом коридоре и живем. И это средняя гросс. А медианная чистая - в коридоре 150-300 долларов.
PS: обвинять Зеленского в бедах 2020-го года - это равносильно обвинениям Порошенко в российской агрессии. Это во-первых. А во-вторых, не флуди тут на политические мотивы!
Ты не веришь в украинский народ. Я вот думаю, что он просто ошибся, извлек урок и больше никогда не будет принимать решения ж-й. А ты уверен, что живешь в белой Африке, где 150-300 баксов в месяц - нормальная зарплата и никогда этому народу из нищеты не выбраться.
airmax78 написав:Ты не веришь в украинский народ. Я вот думаю, что он просто ошибся, извлек урок и больше никогда не будет принимать решения ж-й. А ты уверен, что живешь в белой Африке, где 150-300 баксов в месяц - нормальная зарплата и никогда этому народу из нищеты не выбраться.
Ты опять о пользе молока и вреде табака? Я тебе говорю о фактическом вчера и сегодня, а не светлом коммунистическом будущем (которое, как известно, никогда не наступит). Хочешь верить в то, что былые неудачи - это предосылка к будущим победам? Да бога ради. Я здесь вижу нарушение логики, но не вправе тебе мешать
"Новопечерск" па1000. По факту, конечно, Выдубичи Выдубичами, но прямое соседство с последними свечками Новолипок - географический факт. Так что локация, грубо говоря, та же сомнительная, а прайс - в 2,5 раза ниже.
KtoStroit написав:Кому вдруг интересна себестоимость строительства. Из документов Комарницкого.
По состоянию на 03.09.2019
ЖК Urban Park (вул. Магнітогорська, 5):
Стоимость строитель-ства на 1 кв.м. = 13 543 грн Стоимость строитель-ства на 1 кв.м. без сетей = 12 218 грн Стоимость сетей на 1 м2 = 1 325 грн
Стоимость в продаже м2., грн. = 17 647 грн
Судя по документу, по состоянию на 03.09.2019 уже искали инвестора, который достроит проект, так как там был баланс продаж, денег и план финансирования достройки проекта.
И это жк состоящий из около 10 домов. То есть в отдельно стоящей "свечечке" стоимость возрастает. По этой причине видим нечто похожее на Аравский+, урбан парк, жк грета.
Кстати, жк гейт иногда проезжаю, очень жуткое зрелище. Думаю при заселении машины будут стоять на днепровской набережной до моста. Очень плотно, вдохновение черпали естественно на драноманова/пчилки.
я чомусь думаю, що окремо стоячу свічку дешевше підключити до існуючої інфраструктури, чим зробити з нуля інфраструктуру на 10 будинків і віддати її потім місту, водоканалу, газ, електро, тепло, енерго і т.п. структурам.