Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:У нас открытая экономика. В 2018-2019, пока уставший от всего нарит не выбрал этого полудурка и какое-то время, по инерции, рынок труда рос и о том что есть трудности с поиском вменяемых исполнителей (о менеджменте вообще молчу - это наша извечная проблема) не говорил только ленивый. Откуда и взрывной рост зарплат в 2018-2019м.
Никакого взрывного роста зарплат не было. Было лишь их пост-кризисное восстановление - медленное, четырехлетнее. Сейчас пойдем снова вниз с 450 до 250 долларов. В этом коридоре и живем. И это средняя гросс. А медианная чистая - в коридоре 150-300 долларов.
PS: обвинять Зеленского в бедах 2020-го года - это равносильно обвинениям Порошенко в российской агрессии. Это во-первых. А во-вторых, не флуди тут на политические мотивы!
Ты не веришь в украинский народ. Я вот думаю, что он просто ошибся, извлек урок и больше никогда не будет принимать решения ж-й. А ты уверен, что живешь в белой Африке, где 150-300 баксов в месяц - нормальная зарплата и никогда этому народу из нищеты не выбраться.
airmax78 написав:Ты не веришь в украинский народ. Я вот думаю, что он просто ошибся, извлек урок и больше никогда не будет принимать решения ж-й. А ты уверен, что живешь в белой Африке, где 150-300 баксов в месяц - нормальная зарплата и никогда этому народу из нищеты не выбраться.
Ты опять о пользе молока и вреде табака? Я тебе говорю о фактическом вчера и сегодня, а не светлом коммунистическом будущем (которое, как известно, никогда не наступит). Хочешь верить в то, что былые неудачи - это предосылка к будущим победам? Да бога ради. Я здесь вижу нарушение логики, но не вправе тебе мешать
"Новопечерск" па1000. По факту, конечно, Выдубичи Выдубичами, но прямое соседство с последними свечками Новолипок - географический факт. Так что локация, грубо говоря, та же сомнительная, а прайс - в 2,5 раза ниже.
KtoStroit написав:Кому вдруг интересна себестоимость строительства. Из документов Комарницкого.
По состоянию на 03.09.2019
ЖК Urban Park (вул. Магнітогорська, 5):
Стоимость строитель-ства на 1 кв.м. = 13 543 грн Стоимость строитель-ства на 1 кв.м. без сетей = 12 218 грн Стоимость сетей на 1 м2 = 1 325 грн
Стоимость в продаже м2., грн. = 17 647 грн
Судя по документу, по состоянию на 03.09.2019 уже искали инвестора, который достроит проект, так как там был баланс продаж, денег и план финансирования достройки проекта.
И это жк состоящий из около 10 домов. То есть в отдельно стоящей "свечечке" стоимость возрастает. По этой причине видим нечто похожее на Аравский+, урбан парк, жк грета.
Кстати, жк гейт иногда проезжаю, очень жуткое зрелище. Думаю при заселении машины будут стоять на днепровской набережной до моста. Очень плотно, вдохновение черпали естественно на драноманова/пчилки.
я чомусь думаю, що окремо стоячу свічку дешевше підключити до існуючої інфраструктури, чим зробити з нуля інфраструктуру на 10 будинків і віддати її потім місту, водоканалу, газ, електро, тепло, енерго і т.п. структурам.
слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...
1. давайте вы будете тыкать своим коллегам-софистам по выпасу свиней
2. чтобы заработать на квартиру 200куе по курсу 8 который был практически 5 лет нужно было откладывать более 3,3куе в месяц думаю что все кому по возрасту 35+ прекрасно знают что это мало кто мог сделать, сегмент 200куе+ всегда был выше среднего и к пересичным никаким боком не относился
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Sidus написав:Аналогичный вопрос по ЖК Генезису! Судя по динамике, он неплохо начал строится после ухода Укрбуда, и тут часто проскакивали издевки над одним из форумчанином, который туда вложился в свое время. Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!
Генезис показывает отличную динамику с развала укрбуда. Над чем потешаются некоторые форумчане неясно, место очень спорное, но студентам будет нормально. Не знаю насчет стоимости, думаю уже намного больше 20ти куе за студию.
порядка 30ки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский