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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5577557855795580>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:45

  zРадио написав:
  airmax78 написав:У нас открытая экономика. В 2018-2019, пока уставший от всего нарит не выбрал этого полудурка и какое-то время, по инерции, рынок труда рос и о том что есть трудности с поиском вменяемых исполнителей (о менеджменте вообще молчу - это наша извечная проблема) не говорил только ленивый. Откуда и взрывной рост зарплат в 2018-2019м.


Никакого взрывного роста зарплат не было. Было лишь их пост-кризисное восстановление - медленное, четырехлетнее. Сейчас пойдем снова вниз с 450 до 250 долларов. В этом коридоре и живем. И это средняя гросс. А медианная чистая - в коридоре 150-300 долларов.

PS: обвинять Зеленского в бедах 2020-го года - это равносильно обвинениям Порошенко в российской агрессии. Это во-первых. А во-вторых, не флуди тут на политические мотивы!

Ты не веришь в украинский народ. Я вот думаю, что он просто ошибся, извлек урок и больше никогда не будет принимать решения ж-й. А ты уверен, что живешь в белой Африке, где 150-300 баксов в месяц - нормальная зарплата и никогда этому народу из нищеты не выбраться.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:53

Кому вдруг интересна себестоимость строительства. Из документов Комарницкого.

По состоянию на 03.09.2019

ЖК Urban Park (вул. Магнітогорська, 5):

Стоимость строитель-ства на 1 кв.м. = 13 543 грн
Стоимость строитель-ства на 1 кв.м. без сетей = 12 218 грн
Стоимость сетей на 1 м2 = 1 325 грн

Стоимость в продаже м2., грн. = 17 647 грн

Судя по документу, по состоянию на 03.09.2019 уже искали инвестора, который достроит проект, так как там был баланс продаж, денег и план финансирования достройки проекта.
KtoStroit
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:59

  airmax78 написав:Ты не веришь в украинский народ. Я вот думаю, что он просто ошибся, извлек урок и больше никогда не будет принимать решения ж-й. А ты уверен, что живешь в белой Африке, где 150-300 баксов в месяц - нормальная зарплата и никогда этому народу из нищеты не выбраться.


Ты опять о пользе молока и вреде табака? Я тебе говорю о фактическом вчера и сегодня, а не светлом коммунистическом будущем (которое, как известно, никогда не наступит). Хочешь верить в то, что былые неудачи - это предосылка к будущим победам? Да бога ради. Я здесь вижу нарушение логики, но не вправе тебе мешать
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:53

"Новопечерск" па1000. По факту, конечно, Выдубичи Выдубичами, но прямое соседство с последними свечками Новолипок - географический факт. Так что локация, грубо говоря, та же сомнительная, а прайс - в 2,5 раза ниже.

ЖК Nordica Residence
https://lun.ua/uk/жк-nordica-residence-київ

PS: ну и о рисках прошу не забывать - первичка есть первичка, и не оценивает риски инвестиций в нее только клинический идиот
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:01

  KtoStroit написав:Кому вдруг интересна себестоимость строительства. Из документов Комарницкого.

По состоянию на 03.09.2019

ЖК Urban Park (вул. Магнітогорська, 5):

Стоимость строитель-ства на 1 кв.м. = 13 543 грн
Стоимость строитель-ства на 1 кв.м. без сетей = 12 218 грн
Стоимость сетей на 1 м2 = 1 325 грн

Стоимость в продаже м2., грн. = 17 647 грн

Судя по документу, по состоянию на 03.09.2019 уже искали инвестора, который достроит проект, так как там был баланс продаж, денег и план финансирования достройки проекта.

И это жк состоящий из около 10 домов. То есть в отдельно стоящей "свечечке" стоимость возрастает. По этой причине видим нечто похожее на Аравский+, урбан парк, жк грета.

Кстати, жк гейт иногда проезжаю, очень жуткое зрелище. Думаю при заселении машины будут стоять на днепровской набережной до моста. Очень плотно, вдохновение черпали естественно на драноманова/пчилки.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:07

  hume написав:
  KtoStroit написав:Кому вдруг интересна себестоимость строительства. Из документов Комарницкого.

По состоянию на 03.09.2019

ЖК Urban Park (вул. Магнітогорська, 5):

Стоимость строитель-ства на 1 кв.м. = 13 543 грн
Стоимость строитель-ства на 1 кв.м. без сетей = 12 218 грн
Стоимость сетей на 1 м2 = 1 325 грн

Стоимость в продаже м2., грн. = 17 647 грн

Судя по документу, по состоянию на 03.09.2019 уже искали инвестора, который достроит проект, так как там был баланс продаж, денег и план финансирования достройки проекта.

И это жк состоящий из около 10 домов. То есть в отдельно стоящей "свечечке" стоимость возрастает. По этой причине видим нечто похожее на Аравский+, урбан парк, жк грета.

Кстати, жк гейт иногда проезжаю, очень жуткое зрелище. Думаю при заселении машины будут стоять на днепровской набережной до моста. Очень плотно, вдохновение черпали естественно на драноманова/пчилки.

я чомусь думаю, що окремо стоячу свічку дешевше підключити до існуючої інфраструктури, чим зробити з нуля інфраструктуру на 10 будинків і віддати її потім місту, водоканалу, газ, електро, тепло, енерго і т.п. структурам.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:12

  zРадио написав:Прохожий

слышишь, софист, можешь сколько угодно придуpивaться, но все, кому по возрасту 35+, прекрасно знают, что заработать 200к при курсе 8 и 200к при курсе 28 - это усилия разного порядка для всех, кто не из IT (собственно, именно поэтому средняя стоимость м2 при курсе 8 была 1700, а при курсе 28 - 1000-1200). И квартира стоимостью 200к по состоянию на 2011-й год ну никак в сегмент дорогого жилья не попадает...

1. давайте вы будете тыкать своим коллегам-софистам по выпасу свиней

2. чтобы заработать на квартиру 200куе по курсу 8 который был практически 5 лет нужно было откладывать более 3,3куе в месяц
думаю что все кому по возрасту 35+ прекрасно знают что это мало кто мог сделать, сегмент 200куе+ всегда был выше среднего и к пересичным никаким боком не относился
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:13

  hume написав:
  Sidus написав:Аналогичный вопрос по ЖК Генезису!
Судя по динамике, он неплохо начал строится после ухода Укрбуда, и тут часто проскакивали издевки над одним из форумчанином, который туда вложился в свое время.
Смотрю на динамику, цены и все больше рассуждаю, а не вложиться ли?!

Генезис показывает отличную динамику с развала укрбуда. Над чем потешаются некоторые форумчане неясно, место очень спорное, но студентам будет нормально. Не знаю насчет стоимости, думаю уже намного больше 20ти куе за студию.

порядка 30ки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:16

Рокета=вакцина???!

  flyman написав:Вітаю всіх із наступаючим святом ковіда вихідного дня (КВД)

Ну тут вже б мали ЗАДУМАТИСЬ ЗАБУДОВНИКИ?!!!
- і ціни б повинні спукати ВЖЕ :!:

п. с.
Щось підозрюю, що як навесні почнуть застосовувати вакцину(а це буде робити не одна країна) - то ціни можуть нас всіх реально здивувати! :shock:
- рОкетою для РН може виявитись вакцина! :idea:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:40

  Прохожий написав:1. давайте вы будете тыкать своим коллегам-софистам по выпасу свиней

2. чтобы заработать на квартиру 200куе по курсу 8 который был практически 5 лет нужно было откладывать более 3,3куе в месяц
думаю что все кому по возрасту 35+ прекрасно знают что это мало кто мог сделать, сегмент 200куе+ всегда был выше среднего и к пересичным никаким боком не относился


На "ты" позволили себе перейти именно вы. Если это в прошлом, то за мной не постоит.

А по поводу накоплений - не стоит манипулировать. Большинство покупок на КРЖН совершаются через обмен, даже если это 2 отдельные сделки (хотя конкретно я собрал сумму с нуля)
zРадио
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