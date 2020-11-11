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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:54
zРадио написав:
Большинство покупок на КРЖН совершаются через обмен, даже если это 2 отдельные сделки (хотя конкретно я собрал сумму с нуля)
так и есть
только как правило это совкошлак и 1 г-но разменивают на подобные меньшей площади или наоборот(но реже) и к сабжу никакого отношения не имеет
объекты 200куе+ как правило в этих схемах не участвуют
хотя вы маститый "эксперт", вам наверное видней
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 11 лис, 2020 21:41
Долярчик написав: flyman написав:
Вітаю всіх із наступаючим святом ковіда вихідного дня (КВД)
Ну тут вже б мали ЗАДУМАТИСЬ ЗАБУДОВНИКИ?!!!
- і ціни б повинні спукати ВЖЕ
п. с.
Щось підозрюю, що як навесні почнуть застосовувати вакцину(а це буде робити не одна країна) - то ціни можуть нас всіх реально здивувати!
- рОкетою для РН може виявитись вакцина!
вакцина стане новою валутою як колись магар
тому цукор дорожчає бо йде на брагу
але іпотека ПА10 і вжуХХХ орендарі за все заплатять банку НАДАБРАТЬ !!!111111111111
https://fi202x.blogspot.com/
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