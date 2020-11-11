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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5577557855795580

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 205
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
26%
54
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Большинство покупок на КРЖН совершаются через обмен, даже если это 2 отдельные сделки (хотя конкретно я собрал сумму с нуля)

так и есть
только как правило это совкошлак и 1 г-но разменивают на подобные меньшей площади или наоборот(но реже) и к сабжу никакого отношения не имеет
объекты 200куе+ как правило в этих схемах не участвуют
хотя вы маститый "эксперт", вам наверное видней
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:41

  Долярчик написав:
  flyman написав:Вітаю всіх із наступаючим святом ковіда вихідного дня (КВД)

Ну тут вже б мали ЗАДУМАТИСЬ ЗАБУДОВНИКИ?!!!
- і ціни б повинні спукати ВЖЕ :!:

п. с.
Щось підозрюю, що як навесні почнуть застосовувати вакцину(а це буде робити не одна країна) - то ціни можуть нас всіх реально здивувати! :shock:
- рОкетою для РН може виявитись вакцина! :idea:

ВАКЦИНА стане новою валутою як колись МАГАР
тому ЦУКЄР дорожчає бо йде на БІМБЕР
але іпотека ПА10 і вжуХХХ орендарі за ВСЕ заплатять банку НАДАБРАТЬ !!!111111111111
Поки ще ЦІНИ не встигли СПУКАТИ
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флайман какую-то заразу подхватил от profa.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:25

  airmax78 написав:Флайман какую-то заразу подхватил от profa.

аб"яснив даходчіво панятним язиком мєстной публікє
мужик, ну ти поял
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 01:54

Таки природа роста уен в США совсем не ипотека, а дистанционная работа и карантин


Pandemic Boosts Upper End of Housing Market Coast to Coast https://www.wsj.com/articles/pandemic-b ... 1605106801
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одним словом - "отсыпь" или поделись барыгой )
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