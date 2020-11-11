Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Большинство покупок на КРЖН совершаются через обмен, даже если это 2 отдельные сделки (хотя конкретно я собрал сумму с нуля)
так и есть только как правило это совкошлак и 1 г-но разменивают на подобные меньшей площади или наоборот(но реже) и к сабжу никакого отношения не имеет объекты 200куе+ как правило в этих схемах не участвуют хотя вы маститый "эксперт", вам наверное видней
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